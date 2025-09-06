Відео незламного херсонського кавунчика розчулило українців

Відео — справжній символ стійкості херсонців

Херсон тримається попри регулярні російські обстріли — це героїчне українське місто несе "шрами" війни. Але місто та його жителі тримаються — як зворушливий кавунчик, який показали в мережі.

Користувачка з ніком elenashcherbyna опублікувала у TikTok відео з кавуном, що виріс на одному з габіонів. Вона підписала кадри "херсонці незламні, як цей кавунчик".

Що таке габіон

Габіон — це об'ємна сітчаста конструкція, яку заповнюють щебенем, землею, піском тощо. Зазвичай вони мають форму великого короба. Такі захисні конструкції появилися в багатьох українських містах після початку повномасштабної війни. Їх встановлюють для захисту пам'яток та будівель, щоб захистити їх від уламків та руйнувань під час обстрілів. Також габіони використовують для зведення тимчасових блокпостів, укріплень та бар'єрів, які забезпечують захист особового складу від куль та вибухової хвилі.

Габіони у Херсноні. Фото: miskrada-ks.gov.ua

Незламний херсонський кавунчик — відео

На відео ми бачимо габіони з піском у Херсоні. Верх габіонів відкритий й на піску виріс невеликий, але симпатичний кавунчик. При цьому він простягнув свій баштан через кілька габіонів. На тому, де коріння баштану, росте також кущ помідорів з чудовими плодами. Ймовірно, хтось з херсонців навесні кинув у габіон сім'я томатів та кавуна й рослини не лише вижили, але й принесли плоди — так само, як незламні жителі міста.

Відео розчулило українців

У мережі палко підтримують Херсон та його жителів. Ось деякі коментарі:

По іншому ніяк. Назва міста складається з двох частин: х*р — окупантам. А сон — спокійний, мирний буде після Перемоги

Ніхто не поливає, не обробляє, а такі гарні виросли

Слава нашому місту Херсон! Слава українцям які захищали своє місто Херсон

Дякуємо вам, що ви є. Неймовірні! З повагою. Харків

Херсон Ви неймовірні

Мій незламний Херсончик тримайтеся

Херсон незламний

