Не для дрібниць і не для монет: навіщо у джинсах зробили цю маленьку кишеньку

Нині ця деталь втратила сенс

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Багато хто щодня носить джинси, але мало хто замислюється, навіщо всередині передньої кишені є ще одна маленька кишенька. Сьогодні вона здається просто елементом дизайну, однак понад 150 років тому мала цілком конкретне призначення.

Цю деталь створили ще у XIX столітті разом із першими джинсами компанії Levi Strauss & Co. У 1873 році маленька кишеня отримала назву watch pocket — кишеня для годинника, як написали у виданні LosAndes 142.

У ті часи наручні годинники ще не були популярними, тому чоловіки носили кишенькові годинники на ланцюжку. Особливо це було актуально для шахтарів, ковбоїв і робітників, для яких міцний одяг був необхідністю. Невеликий відсік у джинсах допомагав безпечніше зберігати годинник і захищав його від ударів під час роботи.

Ця крихітна кишенька у джинсах колись виконувала важливу функцію. Фото: LosAndes 142

Згодом кишенькові годинники майже зникли з повсякденного життя, але маленьку кишеньку на джинсах вирішили залишити. Вона стала впізнаваною частиною класичного дизайну.

В інтернеті часто з’являються різні версії її походження. Дехто вважає, що вона була створена для монет чи інших дрібних речей, однак історія Levi Strauss & Co. підтверджує — спочатку вона призначалася саме для кишенькового годинника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо збирати корки від вина.