Не для мелочей и не для монет: зачем в джинсах сделали этот маленький карманчик

Сейчас эта деталь потеряла смысл

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Многие каждый день носят джинсы, но мало кто задумывается, зачем внутри переднего кармана есть еще один маленький карманчик. Сегодня он кажется просто элементом дизайна, однако более 150 лет назад имел совершенно конкретное предназначение.

Эта деталь была создана еще в XIX веке вместе с первыми джинсами компании Levi Strauss & Co. В 1873 году маленький карман получил название watch pocket — карман для часов, как написали в издании LosAndes 142.

В то время наручные часы еще не были популярны, поэтому мужчины носили карманные часы на цепочке. Особенно это было актуально для шахтеров, ковбоев и рабочих, для которых крепкая одежда была необходимостью. Небольшой отсек в джинсах помогал безопаснее хранить часы и защищал их от ударов во время работы.

Этот крошечный карманчик в джинсах когда-то выполнял важную функцию. Фото: LosAndes 142

Впоследствии карманные часы почти исчезли из повседневной жизни, но маленький карманчик на джинсах решили оставить. Он стал узнаваемой частью классического дизайна.

В интернете часто появляются разные версии его происхождения. Некоторые считают, что он был создан для монет или других мелких вещей, однако история Levi Strauss & Co. подтверждает – сначала он предназначался именно для карманных часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем собирать пробки от вина.