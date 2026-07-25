Не сміття, а знахідка: навіщо господині роками збирають корки від вина

Їх натуральний пористий матеріал приємний на дотик та корисний у побуті

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Досвідчені господині ніколи не викидають корки від вина. Ці округлі шматочки кори коркового дуба можуть перетворитися на дуже корисні та стильні речі.

"Телеграф" розповідає, як можна з користю використати винні корки. Пропонуємо п'ять ідей.

Винні корки. Фото: OLX

Захист підлоги від подряпин

Спеціальні накладки на ніжки меблів не знадобляться, якщо у вас є корки та клей. Просто наріжте корок гострим ножем на тонкі круглі "монетки" і приклейте їх до ніжок стільців, ліжка тощо. Це ідеальна та безкоштовна альтернатива повстяним накладкам для захисту підлоги.

Зберігання гострих предметів

Корок є готовим чудовим захистом для зберігання гострих предметів. Вістря ножа, шила чи великої голки треба просто встромити у корок. Він захистить лезо від затуплення, а господарів від випадкових порізів у шухляді.

Підставка під гаряче

Для виготовлення стильної та практичної підставки під гаряче потрібно близько 20 корків (чим більше бажаний діаметр, тим більше корків піде). Їх потрібно склеїти між собою, можна задекорувати край підставки, або лишити, як є. Виходить термостійка та натуральна підставка під гарячі чашки, каструлі чи сковорідки.

Підставка під гаряче з винних корків. Фото: depositphotos

Тримач для фотографій та записок

Також можна зробити оригінальний тримач для фото чи карток з нагадуваннями. Для цього потрібно зрізати частину корка вздовж (щоб він не котився). З протилежного боку робиться поздовжній надріз на половину глибини. Вставлені у цей проріз фото та папірці стоятимуть, як на підставці.

Поглинач неприємних запахів

Кора коркового дуба чудово вбирає вологу та сторонні аромати. Кілька розрізаних корків потрібно покласти у холодильник або в шафу, вони приберуть небажані запахи та вологу. Для кращого ефекту на корок можна крапнути ефірною олією (для шафи).

Раніше "Телеграф" розповідав, чому для вина використовують коркові пробки. Кору коркових дубів використовують не лише для закорковування пляшок, з неї також роблять зовнішню обшивку для капсул, в яких космонавти повертаються з орбіти на Землю.