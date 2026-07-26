Соус "Зелена богиня" перетворить макарони на ідеальний літній салат: як його приготувати

Свіжо, ситно та без тяжкості

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Влітку хочеться чогось легкого, свіжого і при цьому ситного. Салат із пасти із заправкою "Зелена богиня" відповідає всім цим вимогам одразу. Він може бути як самостійною стравою, так і гарніром на літньому столі.

Покроковим рецептом салату поділилися на кулінарному порталі Taste of Home.

Під час приготування салату важливо не переварити макарони. Вони мають залишатися злегка пружними, щоб не розвалилися під час змішування із заправкою. Заправку для салату можна готувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до трьох днів.

Інгредієнти:

паста фузиллі або будь-які невеликі макарони — 300 г

спаржа — 200 г

зелений горошок свіжий або заморожений — 150 г

рукола — 50 г

моцарелла — 150 г

шніт-цибуля — невеликий пучок

Для заправки:

грецький йогурт — 200 г

базилік свіжий — невеликий пучок

свіжа петрушка — невеликий пучок

естрагон свіжий — кілька гілочок

кінза свіжа — невеликий пучок

часник — 1-2 зубчики

оливкова олія — 3 ст. ложки

лимонний сік та цедра одного лимона

сіль, перець — за смаком

Макарони. Фото згенероване ШІ

Етапи приготування:

Йогурт, зелень, часник, оливкову олію, лимонний сік і цедру подрібніть у блендері або кухонному комбайні до однорідності. Посоліть, поперчіть і відставте вбік. Відваріть макарони в підсоленій воді до стану аль денте за інструкцією на упаковці. За дві хвилини до готовності додайте в каструлю горошок. Поки вариться паста, обсмажте спаржу. На сковороді розігрійте столову ложку оливкової олії, викладіть спаржу і смажте на середньому вогні близько восьми хвилин до легкої рум'яності. Перекладіть у широку миску і дайте охолонути. До спаржі додайте охололі макарони з горошком, руколу та моцарелу. Влийте частину заправки, обережно перемішайте та за потреби додайте ще. Перед подачею посипте салат дрібно нарізаною шніт-цибулею.

Як подавати

Салат "Зелена богиня" подають охолодженим або кімнатної температури. Так краще розкривається смак зелені в заправці. Він добре поєднується із запеченою куркою або рибою, а також може стати самостійним легким обідом.

Якщо готуєте страву заздалегідь, зберігайте пасту та заправку окремо і змішуйте безпосередньо перед подачею, щоб салат не став водянистим.