Соус "Зеленая богиня" превратит макароны в идеальный летний салат: как его приготовить

Свежо, сытно и без тяжести

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Летом хочется чего-то легкого, свежего и при этом сытного. Салат из пасты с заправкой "Зеленая богиня" отвечает всем этим требованиям сразу. Он может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром на летнем столе.

Пошаговым рецептом салата поделились на кулинарном портале Taste of Home.

Во время приготовления салат важно не переварить макароны. Они должны оставаться слегка упругими, чтобы не развалились во время смешивания с заправкой. Заправку для салата можно готовить заранее и хранить в холодильнике до трех дней.

Ингредиенты:

паста фузилли или любые некрупные макароны — 300 г

спаржа — 200 г

зеленый горошек свежий или замороженный — 150 г

руккола — 50 г

моцарелла — 150 г

шнитт-лук — небольшой пучок

Для заправки:

греческий йогурт — 200 г

базилик свежий — небольшой пучок

петрушка свежая — небольшой пучок

эстрагон свежий — несколько веточек

кинза свежая — небольшой пучок

чеснок — 1-2 зубчика

оливковое масло — 3 ст. ложки

лимонный сок и цедра одного лимона

соль, перец — по вкусу

Макароны. Фото сгенерировано ИИ

Этапы приготовления:

Йогурт, зелень, чеснок, оливковое масло, лимонный сок и цедру измельчите в блендере или кухонном комбайне до однородности. Посолите, поперчите и отставьте в сторону. Отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте по инструкции на упаковке. За две минуты до готовности добавьте в кастрюлю горошек. Пока варится паста, обжарьте спаржу. На сковороде разогрейте столовую ложку оливкового масла, выложите спаржу и жарьте на среднем огне около восьми минут до легкой румяности. Переложите в широкую миску и дайте остыть. К спарже добавьте остывшие макароны с горошком, рукколу и моцареллу. Влейте часть заправки, аккуратно перемешайте и при необходимости добавьте еще. Перед подачей посыпьте салат мелко нарезанным шнитт-луком.

Как подавать

Салат "Зеленая богиня" подают охлажденным или комнатной температуры. Так лучше раскрывается вкус зелени в заправке. Он хорошо сочетается с запеченной курицей или рыбой, а также может стать самостоятельным легким обедом.

Если готовите блюдо заранее, храните пасту и заправку отдельно и смешивайте непосредственно перед подачей, чтобы салат не стал водянистым.