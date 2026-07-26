Якщо посилку знищив російський удар: у "Новій пошті" сказали, що буде з частковою оплатою та післяплатою

Клієнтам розповіли, які фактори враховують під час розгляду звернень

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Росія регулярно б’є по терміналах "Нової пошти" і у випадку, якщо клієнт зіткнеться з втратою своєї посилки, сплаченої частково або оформленою післяплатою, в компанії готові розглянути звернення клієнта визначити можливість компенсації.

Так, на тлі скандалу з російським Wildberries, який відмовився компенсувати клієнтам вартість втрачених товарів, "Нова пошта" в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла, як працює механізм відшкодування у разі втрати відправлення. Журналіст нашого видання зіткнувся з тим, що його посилку було знищено через атаку Росії, і поцікавився, як проходитиме процес.

У компанії сказали, що компенсація залежатиме від того, що саме було зазначено під час відправки посилки : яка була її вартість, чи була оголошена цінність і на яких умовах її відправляли.

Статус відстеження замовлення НП. Скріншот: "Телеграф"

Фахівці аналізують інформацію про надсилання та приймають рішення відповідно до правил надання послуг Нової пошти та чинного законодавства України.

"Кожне звернення аналізується індивідуально відповідно до правил надання послуг Нової пошти та чинного законодавства України", — йдеться у повідомленні.

Wildberries у Росії не компенсує збитків

Починаючи з 18 липня, Україна атакувала хаби Wildberries у 9 містах – одне з них знаходилося в окупованому Криму. На сьогодні у Росії залишилося близько 25–27 ключових розподільчих центрів, які вперше можуть стати цілями українських військових найближчим часом.

Внаслідок атак безліч посилок було знищено, а компанія тим часом оновила договір оферти. Тепер маркетплейс повертає компенсації за товари, пошкоджені внаслідок атак безпілотників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки поверне "Нова пошта", якщо посилку знищила ворожа ракета.