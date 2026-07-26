У коробочки соку є прихована функція, про яку знають не всі: особливо вона стане в нагоді батькам

Навіщо на коробці соку два трикутні "вушка"

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На картонних упаковках соку з боків є два невеликі трикутні клапани. Багато людей ніколи не замислювалися, навіщо вони там потрібні.

Про несподівану та практичну функцію цих "вушок" написала користувачка соцмережі X @kylanxx155.

Форма цих клапанів пов'язана з тим, як складається картон під час виробництва коробки. Але на цьому їхня роль не закінчується. У трикутників є і цілком робоча, практична функція, про яку знають небагато людей. Особливо корисною вона виявиться для батьків маленьких дітей, які хоч раз намагалися напоїти дитину соком у дорозі та в результаті відпирали плями з одягу.

Якщо підняти обидва клапани вгору, у коробочки з'являться імпровізовані ручки, за які її зручно тримати під час пиття. У такому разі коробка не стискається пальцями, а отже, ризик, що сік бризне через трубочку або виплеснеться через відкритий куточок, помітно знижується.

Саме тому деякі батьки інтуїтивно перетворюють ці клапани на саморобні ручки. Дитина не може зім'яти коробку в кулаці, якщо вона тримає її саме за куточки, а не за корпус.

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