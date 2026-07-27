Магазин ще не знає вартість? Чому цінники згортають на полицях (фото)

Це не хитрість і не помилка

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У деяких магазинах покупці могли помітити незвичну деталь на полицях — частину цінників працівники згортають. Такі позначки можна побачити на різних товарах, а іноді їх буває досить багато в одному відділі.

Серед відвідувачів магазинів, зокрема супермаркету "Чудо" часто виникало припущення, що така практика пов’язана зі змінами вартості продуктів. Люди припускали, що через нестабільні ціни на окремі товари цінники спеціально ховають, щоб не змінювати їх занадто часто, передає "Телеграф".

Ми звернулись до адміністрації супермаркету "Чудо", щоб з’ясувати справжню причину такого рішення. Там пояснили, що справа зовсім не в коливанні цін.

Згорнуті цінники. Фото: Телеграф

Як повідомили представники магазину, згорнуті цінники означають лише те, що товару наразі немає в наявності. Поки продукція відсутня на складі, працівники торгового залу складають або згортають відповідні позначки, щоб покупці не плуталися.

Особливо це важливо у відділах із фруктами та овочами, де покупцям під час зважування потрібно правильно вказати код конкретного товару.

Якщо ж на полиці немає, наприклад, певної пачки молока чи консервів, згорнутий цінник допомагає зрозуміти, що саме цього товару зараз немає, і не витрачати час на пошуки ціни серед інших етикеток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про новий "сірий" формат магазинів "АТБ" та розповідав, чому мережа змінила звичний вигляд деяких своїх магазинів.