Магазин не знает стоимость? Почему ценники сворачивают на полках (фото)

Это не хитрость и не ошибка

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В некоторых магазинах покупатели могли заметить необычную деталь на полках – часть ценников работники сворачивают. Такие отметки можно увидеть на разных товарах, а иногда их бывает достаточно много в одном отделе.

Среди посетителей магазинов, в частности супермаркета "Чудо", часто возникало предположение, что такая практика связана с изменениями стоимости продуктов. Люди предполагали, что из-за нестабильных цен на отдельные товары ценники специально прячут, чтобы не менять их слишком часто, передает "Телеграф".

Мы обратились в администрацию супермаркета "Чудо", чтобы выяснить истинную причину такого решения. Там объяснили, что дело отнюдь не в колебании цен.

Свернутые ценники. Фото: Телеграф

Как сообщили представители магазина, свернутые ценники означают лишь то, что товара в данный момент нет в наличии. Пока продукция отсутствует на складе, сотрудники торгового зала складывают или сворачивают соответствующие ценники, чтобы покупатели не путались.

Особенно это важно в отделах с фруктами и овощами, где покупателям во время взвешивания нужно правильно указать код конкретного товара.

Если же на полке нет, например, определенной пачки молока или консервов, свернутый ценник помогает понять, что именно этого товара сейчас нет, и не тратить время на поиски цены среди других этикеток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новом "сером" формате магазинов "АТБ" и рассказывал, почему сеть изменила привычный вид некоторых своих магазинов.