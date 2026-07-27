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Вона поділилася хорошими новинами, а через кілька хвилин дізналася дещо важливе: що написав її хлопець

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Несподівана деталь зіпсувала радість
Несподівана деталь зіпсувала радість. Фото Колаж "Телеграфу"

Одне неправильно відправлене повідомлення змінило погляд дівчини на стосунки

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Молода пара зіткнулася з фінансовими проблемами, через які дівчина повернулася жити до батьків. Коли вона отримала нову роботу, одне повідомлення від хлопця розкрило його справжню реакцію на її успіх.

24-річна дівчина та її 27-річний хлопець опинилися у складній ситуації через фінансові труднощі, як написали у виданні "Femcafe". Чоловік запропонував їй повернутися до батьків, щоб вона могла заощадити гроші, навіть якщо це означало тимчасово перервати навчання. Дівчина погодилася, бо вважала, що це допоможе їм у майбутньому.

Однак невдовзі ситуація змінилася. Дівчина знайшла нову роботу фотографом-мандрівником і консультантом у великій компанії. Посада передбачала хорошу зарплату, а роботодавець навіть дозволив їй продовжити навчання восени.

Коли вона поділилася новиною з хлопцем, він нібито щиро порадів за неї. Але вже дорогою додому дівчина випадково отримала повідомлення, яке мало бути адресоване іншій людині. Саме воно змінило її ставлення до стосунків.

У листуванні хлопець зізнався своєму другові, що відчуває заздрість через успіх дівчини та її майбутню зарплату. Він написав, що його засмучує те, що вона може заробляти більше за нього, і назвав її роботу менш складною, ніж його власну.

Чоловік заздрить успіху своєї коханої
Хлопець випадково розкрив, що думає про успіх дівчини. Фото: Телеграф

Дівчину найбільше зачепило не саме фінансове питання, а те, що замість підтримки вона побачила знецінення своїх зусиль. Вона розповіла, що завжди любила свою роботу і не хоче відмовлятися від можливостей лише через негативну реакцію партнера.

Коли хлопець зрозумів, що випадково надіслав повідомлення не тій людині, він почав телефонувати їй і намагатись пояснити свої слова. Проте дівчина вирішила не відповідати одразу, адже була сильно розчарована почутим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим закінчилась парубоча вечірка, коли прийшла наречена.

Теги:
#Заздрість #Успіх