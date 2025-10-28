Не обійшлося без легенди про трагічне кохання: чому Драгобрат так називається

"Телеграф" вирішив дізнатися, як гірська вершина Драгобрат дістала свою назву

Гора Драгобрат – вершина східної частини масиву Свидовецький хребет Українських Карпат, розташована у Рахівському районі Закарпатської області. Її висота становить приблизно 1763 м над рівнем моря.

"Телеграф" вирішив розповісти про цю знамениту вершину та розібратися, чому вона так називається. За легендою, не обійшлося без трагічної історії кохання.

Під схилами Драгобрату розташований гірськолижний курорт, який вважається найвищим в Україні. Траси починаються від висоти близько 1300-1400 м над рівнем моря. Там є як досить круті схили – на сході та заході, так і більш пологі, які підійдуть для новачків – на півдні та півночі.

Драгобрат

Драгобрат приваблює як любителів класичного катання, так і фрірайду, коли спортсмени катаються немаркованими схилами або природними рельєфами, де немає підйомників і розміток. Тут вони облюбували незаймані схили вище лісу.

Цьому сприяє те, що до висоти приблизно 1400 м ростуть хвойні та букові ліси, а вище починаються полонини (гірські луки) та альпійська зона. Завдяки особливостям рельєфу у цій зоні сніговий покрив тримається стабільно у зимовий період.

У літній сезон тут популярні піші походи, катання на конях, велосипеді, збирання ягід та грибів, та й просто милування чудовими краєвидами та панорамами Карпат. А навесні тут розквітає Долина крокусів неймовірної краси.

Долина крокусів у травні

Чому Драгобрат так називається

Найпопулярнішою, можна сказати офіційною версією значення назви цієї вершини, є вирубка чи місце, де рубали/вирубали дерева. З огляду на те що на самій вершині ліс справді не росте, вона звучить реалістично.

Цей варіант набув поширення у туристичних та довідкових текстах, проте стовідсотково підтвердженої інформації з погляду етимології немає. Невідомо від яких саме слів утворилася назва Драгобрату і до якої мови вони належать.

Якщо пошукати співзвучні слова в мовах суміжних країн – у румунській, угорській, слов’янських, – можна виявити, що перший корінь драг зустрічається у всіх з них і означає дорогий, коханий чи цінний.

Примітно, що в румунській мові існує слово brad, яке перекладається як ялиця. Можна припустити, що назва вершини може звучати як Dragobrad – цінна ялиця. Хоча це лише версія, вона має право на існування, тим більше, що на горі ростуть хвойні ліси.

Красива легенда

Місцеве повір’я пояснює походження назва Драгобрату зовсім іншим чином. Як водиться, тут не обійшлося без трагічної історії кохання. І хоча малоймовірно, щоб ця сумна історія мала відношення до етимології гірської вершини, вона надає колориту тутешнім місцям.

За легендою, колись давно, біля підніжжя гір жила щаслива родина, і в ній підростали два брати-близнюки — відважні, добрі та нерозлучні. Якось обидва вони покохали одну дівчину. Щоб не образити нікого з них, дівчина запропонувала випробування: хто зуміє принести їй рідку квітку едельвейса з гірських вершин, той і стане її нареченим.

Брати разом вирушили в дорогу, але довго не поверталися. Тоді дівчина пішла їм назустріч і, піднявшись у гори, побачила трагічну картину — обидва впали в прірву, рятуючи один одного. Від горя вона довго плакала, а потім кинулася за ними в ущелину.

З того часу, за переказами, урочище та гора отримали ім’я Драгобрат — "дорогий брат". А поряд з’явилося озеро Івор, яке, кажуть, виникло з її сліз.

Драгобрат приваблює мандрівників поєднанням дикої природи, високогірних пейзажів та туристичної інфраструктури. Тут можна відчути дух Карпат, насолодитися ранковими видами хмар, вечірніми заходами сонця, прозорим повітрям і тишею. До речі, хмари в горах справді чудові. А легенди та повір’я додають цьому місцю емоційної глибини.

