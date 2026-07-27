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Она поделилась хорошими новостями, а через несколько минут узнала кое-что важное: что написал ее парень

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Неожиданная деталь испортила радость
Неожиданная деталь испортила радость. Фото Коллаж "Телеграфа"

Одно неправильно отправленное сообщение изменило взгляд девушки на отношения

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Молодая пара столкнулась с финансовыми проблемами, по которым девушка вернулась жить к родителям. Когда она получила новую работу, одно сообщение от парня раскрыло его подлинную реакцию на ее успех.

24-летняя девушка и ее 27-летний парень оказались в сложной ситуации из-за финансовых затруднений, как написали в издании "Femcafe". Мужчина предложил ей вернуться к родителям, чтобы она могла сэкономить деньги, даже если это означало временно прервать обучение. Девушка согласилась, считая, что это поможет им в будущем.

Однако вскоре ситуация изменилась. Девушка нашла новую работу фотографом-путешественником и консультантом в крупной компании. Должность предусматривала хорошую зарплату, а работодатель даже разрешил ей продолжить обучение осенью.

Когда она поделилась новостью с парнем, он якобы искренне порадовался за нее. Но уже по дороге домой девушка случайно получила сообщение, которое должно было быть адресовано другому человеку. Именно оно изменило его отношение к отношениям.

В переписке парень признался своему другу, что чувствует зависть из-за успеха девушки и ее будущей зарплаты. Он написал, что его огорчает то, что она может зарабатывать больше его, и назвал ее работу менее сложной, чем его собственную.

Мужчина завидует успеху своей возлюбленной
Парень случайно раскрыл, что думает об успехе девушки. Фото: Телеграф

Девушку больше всего задел не самый финансовый вопрос, а то, что вместо поддержки она увидела обесценивание своих усилий. Она рассказала, что всегда любила свою работу и не хочет отказываться от возможностей только из-за негативной реакции партнера.

Когда парень понял, что случайно отправил сообщение не тому человеку, он начал звонить ей и пытаться объяснить свои слова. Однако девушка решила не отвечать сразу, ведь была сильно разочарована услышанным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем закончилась мальчишник, когда пришла невеста.

Теги:
#Зависть #Успех