Головний антиейдж-тренд літа. Стрижка, яку іспанські стилісти рекомендують усім жінкам після 50

Ця стрижка "витіснила" боб

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Зачіска боб, яка роками залишалася однією з найпопулярніших серед жінок різного віку, поступово втрачає свої позиції. Стилісти все частіше радять звернути увагу на інший варіант, який, за їхніми словами, не лише освіжає образ, а й візуально робить молодшою. Йдеться про коротку стрижку піксі.

Як пише іспанське видання OK Diario з посиланням на експертів салону Mipelazo, саме піксі стала одним із головних трендів літа 2026 року, особливо для жінок віком понад 50 років.

Чому піксі називають омолоджувальною зачіскою

Головна особливість піксі — коротко вистрижені потилиця та боки у поєднанні з довшими пасмами на маківці й чубчиком. Завдяки цьому зачіска виглядає легкою, додає волоссю об'єму та робить риси обличчя більш виразними.

Стрижка. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Стилісти зазначають, що піксі вже давно перестала бути суто класичною короткою стрижкою. Сьогодні існує чимало її варіацій: із подовженим чубчиком, асиметрією, багатошаровими пасмами або легкою хвилястою укладкою. Саме тому її можна адаптувати майже під будь-який тип обличчя. На думку фахівців, правильно підібрана піксі допомагає зробити образ сучаснішим і може візуально "скинути" кілька років без кардинальних змін.

Як доглядати за стрижкою

Експерти наголошують, що піксі потребує регулярного догляду, інакше вона швидко втрачає форму. Щоб зачіска завжди виглядала акуратно, рекомендують:

регулярно оновлювати стрижку — приблизно раз на 4–8 тижнів;

використовувати термозахист перед сушінням феном або укладанням;

обирати якісні засоби для стайлінгу, які допомагають зберегти об'єм;

якщо є чубчик, застосовувати спеціальні засоби для його фіксації;

підбирати форму стрижки разом зі стилістом, враховуючи овал обличчя та структуру волосся.

Стрижка піксі

Кому підійде піксі

Стилісти підкреслюють, що ця зачіска не має жорстких вікових обмежень, однак особливо ефектно виглядає на жінках після 50 років. Вона відкриває обличчя, підкреслює вилиці, додає легкості образу й не потребує складного щоденного догляду. Саме тому цього сезону піксі дедалі частіше називають головною альтернативою класичному бобу.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку стрижку з минулого носитимуть усі. Вона пасує майже кожному.