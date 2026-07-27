Главный антиэйдж-тренд лета. Стрижка, которую испанские стилисты рекомендуют всем женщинам после 50

Эта стрижка "вытеснила" боб

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Прическа боб, которая годами оставалась одной из самых популярных среди женщин всех возрастов, постепенно теряет свои позиции. Стилисты все чаще советуют обратить внимание на другой вариант, который, по их словам, не только освежает образ, но и зрительно делает моложе. Речь идет о короткой стрижке пикси.

Как пишет испанское издание OK Diario со ссылкой на экспертов салона Mipelazo, именно пикси стала одним из главных трендов лета 2026 года, особенно для женщин старше 50 лет.

Почему пикси называют омолаживающей прической

Главная особенность пикси — коротко выстриженные затылок и бока в сочетании с более длинными прядями на макушке и челкой. Благодаря этому прическа выглядит легкой, придает волосам объем и делает черты лица более выразительными.

Стрижка. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Стилисты отмечают, что пикси уже давно перестала быть чисто классической короткой стрижкой. Сегодня существует немало ее вариаций: с удлиненной челкой, асимметрией, многослойными прядями или легкой волнистой укладкой. Поэтому ее можно адаптировать почти под любой тип лица. По мнению специалистов, правильно подобранная пикси помогает сделать образ более современным и может визуально "сбросить" несколько лет без кардинальных изменений.

Как ухаживать за стрижкой

Эксперты отмечают, что пикси нуждается в регулярном уходе, иначе она быстро теряет форму. Чтобы прическа всегда выглядела аккуратно, рекомендуют:

регулярно обновлять стрижку – примерно раз в 4–8 недель;

использовать термозащиту перед сушкой феном или укладкой;

выбирать качественные средства для стайлинга, помогающие сохранить объем;

если есть челка, применять специальные средства для ее фиксации;

подбирать форму стрижки вместе со стилистом, учитывая овал лица и структуру волос.

Стрижка пикси

Кому подойдет пикси

Стилисты подчеркивают, что у этой прически нет жестких возрастных ограничений, однако особенно эффектно выглядит на женщинах после 50 лет. Она открывает лицо, подчеркивает скулы, придает легкость образу и не требует сложного ежедневного ухода. Именно поэтому в этом сезоне пикси все чаще называют главной альтернативой классическому бобу.

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