"Золото" з Дніпра: рибалка спіймав рідкісну червонокнижну рибу, її ікра коштує тисячі гривень (фото)

За вилов таких риб в Україні передбачено штрафи

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На Київщині рибалка спіймав червонокнижну рибу. Її ікра є дорогим делікатесом.

Про свій цінний улов чоловік розповів у Telegram. Йдеться про осетра, якого він упіймав поблизу села Кийлів (Київська область). Після фотосесії рибину відпустили на волю.

Такий екземпляр є настільки рідкісним "гостем" на гачку, що багато коментаторів навіть не повірили рибалці:

Осетер

Ого, рідкість, майже їх не залишилося;

Вау, вселяє надію, що в нас ще є ці велетні;

ШІ рулить. Наступного разу таке фото надішлю з Дніпра, тільки з білою акулою на руках.

Що відомо про осетра

Осетер (Acipenser) — рід риб родини осетрових. Це один з найстаріших теперішніх родів риб, характерний для рік та морів Європи, Азії і Північної Америки. Дорослі осетри часто мають 1—5 м завдовжки. Майже всі види дикого осетра (включаючи російський, сибірський, амурський та атлантичний осетри) занесені до Червоної книги України.

Осетри відомі своїм довгожительством (від 40 до 60 років у середньому), м'ясом та ікрою.

Ікра осетра (чорна ікра) — це вишуканий делікатес, що відрізняється відносно щільною оболонкою, розміром зерна 2–3 мм та характерним маслянисто-вершковим смаком з легкими горіховими нотками. В українських супермаркетах вартість п'ятдесятиграмової баночки такого продукту перебуває в районі 2 тисяч гривень.

Ціни на чорну ікру у Варусі

В Україні суворо заборонено виловлювати рибу, яка занесена до Червоної книги. Під особливою охороною перебувають 75 видів, серед них стерлядь прісноводна, осетер руський, севрюга та білуга. Штрафи за незаконний вилов таких видів риб можуть сягати десятків тисяч гривень за одну особину, зокрема:

білуга — 100 тис. грн;

руський осетер, севрюга і стерлядь (або чечуга) – по 48 тис. грн;

харіус європейський, лососі чорноморський і дунайський – по 14 тис. грн;

вирезуб причорноморський – 10 тис. грн.

Компенсація за незаконний вилов риби. Інфографіка Держрибагентство

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що рибалка впіймав "королівську" щуку на Київщині. Він розповів, у чому секрет приманки.