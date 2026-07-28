Гороскоп на 29 липня: хороші новини у Скорпіонів, давні надії у Стрільців

Завтрашня Повня виведе на перший план питання особистої свободи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 29 липня. Вплив Повні у Водолії зробить цю середу днем яскравих осяянь, успішної командної роботи та звільнення від старих догм, вимагаючи при цьому усвідомленого контролю над емоціями.

♈️Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня не варто приховувати свої справжні думки та грати у зайву стриманість. Говоріть прямо та відкрито, особливо у сфері романтичних чи партнерських стосунків. Розумна частка егоїзму піде вам на користь і дозволить своєчасно подбати про себе.

♉️Телець (21 квітня — 21 травня)

Середа чудово підходить для масштабного стратегічного планування на майбутнє. Можливо, ви зробите перший реальний крок до давно задуманого переїзду чи подорожі. Не ігноруйте двері, що раптово відкрилися, і нові ділові пропозиції.

♊️Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви зможете на власні очі побачити плоди своєї праці за останні кілька місяців. День обіцяє приємну фінансову стабільність чи підкине перспективну ідею для підробітку. Вечір бажано провести у родинному колі, щоб заповнити дефіцит спілкування з близькими.

♋️Рак (22 червня — 22 липня)

Уважно дослухайтеся до інтуїції, яка завтра стане вашим головним орієнтиром. Краще тримати емоції під контролем та категорично уникати будь-яких суперечок. Направте енергію, що накопичилася, на зміцнення стосунків з коханою людиною.

♌️Лев (23 липня — 21 серпня)

Повня наділить вас особливим магнетизмом, допомагаючи проявити таланти та завоювати визнання публіки. Постарайтеся знайти час для спілкування з родичами, адже вони зараз дуже потребують підтримки. Увечері приділіть увагу зовнішньому вигляду та внутрішньому самопочуттю.

♍️Діва (22 серпня — 23 вересня)

На рідкість результативний день дозволить завершити завдання, які ви довго відкладали у довгу скриньку. Уникайте зайвої метушні та рухайтеся до цілей у спокійному, розміреному темпі. Увечері корисно зайнятися монотонними домашніми справами або навести лад у речах.

♎️Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Приймаючи важливе професійне чи особисте рішення, обов’язково вислухайте поради із боку. Середа може принести багато нового у ваші партнерські стосунки. Будьте обережнішими ближче до вечора, щоб уникнути прикрих непорозумінь та обману.

♏️Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Після затяжних сумнівів і мук вам нарешті стане набагато легше дихати. Зірки обіцяють отримання хороших новин та можливу зустріч із давніми друзями. Фокусуйтеся на кінцевому результаті в роботі та не відволікайтеся на дрібниці, що виникають.

♐️Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Ваша практичність та дисципліна допоможуть уникнути непотрібних витрат та прикрих помилок. Існує висока ймовірність, що завтра несподівано здійсняться ваші давні сподівання. Не бійтеся брати відповідальність за складні проєкти.

♑️Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Від вас знадобиться максимальна зібраність і вміння суворо дотримуватися наміченого графіка. Фінансові та побутові питання вирішуйте обережно, залишаючи запасний план на випадок непередбачених обставин. Вечір ідеально підійде для домашнього спокійного відпочинку.

♒️Водолій (21 січня — 19 лютого)

День принесе довгоочікуване відчуття порядку, якщо ви відмовитеся від поспіху. Повня у вашому знаку посилить творчий потенціал і прагнення до самовираження. З’явиться чудова можливість помиритися з кимось з оточення та повністю зняти давню напругу.

♓️Риби (20 лютого — 20 березня)

Дуже важливо слухати свій внутрішній голос у простих побутових ситуаціях. Знайдіть час для якісного відпочинку, усамітнення та духовного збагачення. Щира розмова по щирості з близькою людиною відкриє вас з абсолютно нового боку.