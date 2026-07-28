Сім’я, побратими і вся Україна зберігають пам’ять про людину, яка вибрала захищати інших у найскладніший період

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Серед загиблих внаслідок теракту в Оленівці 29 липня 2022 року був старший солдат спецпідрозділу "Азов" Денис "Море" Парфьонов. Він пройшов оборону Маріуполя та "Азовсталі" і після виходу з оточення опинився в полоні.

У річницю трагедії "Телеграф" згадує історію захисника, котрий до останнього боровся за Україну.

Денис Анатолійович Парфьонов народився 4 травня 1995 року у місті Дніпропетровськ (Дніпро). Закінчив Вище професійне училище №17 м. Дніпропетровська. Далі заочно навчався у Білоцерківському національному аграрному університеті. З дитинства був наполегливим, любив справедливість і завжди йшов до своєї мрії. Зі шкільних часів любить футбол, а у старшому віці захопився боксом та змішаним бойовим мистецтвом.

У 2015 році був прийнятий на військову службу за контрактом із ОЗВП "Азов" НГУ. Через три роки повернувся в цивільне життя і зустрів своє кохання і через деякий час став батьком. Сина назвали Матвієм.

Парфьонов захищав Україну під час повномасштабної війни

За рік до початку повномасштабної війни чоловік повернувся на службу до "Азову", де обіймав посаду оператора-навідника. Мріяв забрати сім’ю до себе до Маріуполя, але його планам не судилося збутися.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Денис Парфьонов разом із побратимами тримав оборону Маріуполя. 5 травня 2022 року був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Навіть у таких жахливих умовах син знаходив хвилинку для SMS-повідомлення, щоб написати, що з ним все добре. Підтримував дружину і завжди благав її, щоб вона зберігала їхнє маленьке щастя, яке він так безмежно любив...", — говорила його мати Інна Олексіївна.

Денис Парфьонов. Фото: svoi.city

Після боїв за Маріуполь та оборони "Азовсталі" 20 травня 2022 р. за наказом вищого військового керівництва заради збереження життя людей Денис Парфьонов вийшов із побратимами з "Азовсталі" та потрапив у так званий "полон за домовленістю".

Його утримували на території колишньої Волноваської виправної колонії № 120 в окупованому селищі Молодіжному, що неподалік колишнього адміністративного центру селищної ради Оленівки, де окупанти утворили фільтраційну в’язницю.

Денис Парфьонов. Фото: Меморіал. Платформа пам’яті

Теракт у Єленівці

У ніч на 29 липня 2022 року Денис Парфьонов загинув внаслідок теракту, що призвів до масового вбивства військовополонених, влаштованого росіянами в колонії в Оленівці.

16 січня 2023 року матір Дениса викликали до Києва, де Інна Олексіївна впізнала тіло свого єдиного сина за татуюванням: на стегні правої ноги ледве виднілося зображення корабля.

22 січня у столичному крематорії на Байковому цвинтарі відбулася прощальна церемонія.

Наступного дня прах старшого солдата Парфьонова був похований у рідному Дніпрі.

Могила Дениса Парфьонова. Фото: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 червня загинули одразу двоє захисників неба. Що про них відомо та яких пілотів Україна втратила раніше.