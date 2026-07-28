"Оскар" за спецефекти не дадуть: топ-5 феєричних ляпів Путіна на відео

Ці епізоди давно перетворилися на меми та розійшлися по соцмережах

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Цього року святкування Дня військово-морського флоту Росії обернулося на чергову виставу. Російський глава Володимир Путін виступає на тлі намальованої субмарини, чим викликав хвилю глузувань у мережі.

На тлі цієї курйозної ситуації "Телеграф" вирішив нагадати, які ще безглузді випадки з Путіним потрапляли в кадр і розліталися соціальними мережами.

Як Путін осоромився на День ВМФ

26 липня 2026 року Путін взяв участь у заходах з нагоди Дня військово-морського флоту Росії у Санкт-Петербурзі. Відповідне відео опубліковано на сайті Кремля.

Святковий парад військових кораблів у місті було скасовано вже другий рік поспіль через українські загрози. Таким чином, на кадрах Путін виступив на тлі зображення атомного підводного човна замість справжньої військової техніки.

Водночас його помічник Микола Патрушев заявив, що не вважає за необхідне проведення масштабних військово-морських парадів, а військова техніка має "вирішувати військові завдання", а не брати участь у святкових заходах.

"Візит" Путіна до командного пункту

У мережі обговорюють "візит" Путіна до одного з допоміжних пунктів Об’єднаного угруповання військ. Проте все довкола виглядає, як декорації, що одразу видає постановочний ролик.

Комплекси Путіна — курйоз на відео

У 2023 році увагу багатьох користувачів привернула не лише абсурдна, але вже традиційна для глави кремля фраза "все за планом", і те, як пропагандистам доводиться підлаштовуватись під нього.

У коментарі росЗМІ Птін, відповідаючи на запитання журналіста, про те, як він оцінює динаміку так званої "спецоперації", заявив, що динаміка "позитивна" і все розвивається "в рамках плану Міноборони та Генштабу". Однак багатьох користувачів насмішило те, як саме журналістам довелося брати інтерв’ю. На опублікованому відео можна помітити досить дивну деталь — інтерв’юера поставили настільки далеко від "царя", що в якийсь момент йому довелося навіть нагинатися та тягтися до нього.

Замість Путіна – ШІ?

Новорічне звернення російського голови Володимира Путіна викликало багато обговорень. Багато росіян припустили, що воно ніби зроблено за допомогою штучного інтелекту. Відповідна інформація з’явилася в одному із російських Telegram-каналів. Там обговорюють одну з теорій — Путін насправді не записував новорічне вітання, натомість це зробив штучний інтелект.

У мережі наводять такі аргументи на користь такої версії:

Голова рухається так, ніби окремо від тулуба

Рукави на пальті виглядають порожніми

Не сказав, що рік був важким

Користувачі пишуть, що це помітило навіть старше покоління

Путін продовжував говорити навіть о 01:01

Кремль випадково показав "сирий" ролик Путіна

2026 року російська прес-служба допустила незвичайний прокол: замість фінальної версії привітання Путіна з 8 Березня було опубліковано необроблений варіант відео. У ролику залишилося кілька дублів, кашель та момент, коли президент просить повторити запис. Пізніше Кремль видалив відео та замінив його відредагованою версією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в травні Путін потрапив до чергового курйозу на публічному заході.