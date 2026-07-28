Погрози Ірану Україні — лише початок? Експерт пояснив, що задумав Зеленський у Вашингтоні

Іран дійсно має ракети, які можуть долетіти до України.

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Поки іранські посадовці сиплять погрозами в бік України, президент Володимир Зеленський планує відкрити очі США на пряму співпрацю Росії та Ірану, розповідає "Телеграфу" німецький аналітик, засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

Роланд Фройденштайн. Фото Brussels Freedom Hub

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Ірану 27 липня пригрозило Києву "непередбачуваними" наслідками після нібито української атаки на іранське судно в Каспійському морі.

"По-перше, це не є переломним моментом. Це не змінить кардинально ані російську агресивну війну проти України, ані війну США та Ізраїлю проти Ірану.

По-друге, це є частиною зусиль української сторони, спрямованих на те, щоб пов'язати ці дві війни й спонукати Сполучені Штати до більш рішучої підтримки України.

По-третє, з іранської точки зору ця ескалація, зокрема й посилення погроз, свідчить про зростання військової впевненості. Вони вважають, що міцно "тримають за горло" США. Тому переконані, що тепер можуть погрожувати іншим країнам і вкрай агресивно реагувати на дії України, які повністю відповідали нормам міжнародного права", — пояснює Роланд Фройденштайн.

Київ діяв у межах права на самооборону, коли атакував й знищив судно, яке перевозило комплектуючі до озброєння, зокрема компоненти для безпілотників, що використовуються Росією.

Співрозмовник налаштований скептично щодо можливості повітряних ударів Тегерана по українській території.

"Справді, Іран має значний ракетний потенціал — навіть більший, аніж очікували Штати. Однак, на мою думку, цих можливостей недостатньо, щоб завдавати Україні стратегічних ударів такого масштабу, як це робить Росія", — сказав він.

Примітно, що 28 липня у Вашингтоні запланована зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. За словами Фройденштайна, український лідер намагатиметься переконати американського колегу, наскільки тісною є взаємна підтримка між Росією та Іраном.

"Іран допомагає Росії від самісінького початку повномасштабного вторгнення, постачаючи ударні безпілотники Shahed, які згодом РФ почала виробляти за ліцензією вже на власній території.

Натомість Росія передає Ірану розвідану супутниками інформацію, зокрема, вирішальні дані для наведення на цілі, які допомогли Тегерану завдати удару по американських базах на Близькому Сході", — описує експерт.

У Білому домі, звісно ж, чудово про все знають, але раніше воліли мовчати, оскільки тема була вкрай незручною.

"Доки Трамп фактично повторював тези Путіна чи не через день, а Сполучені Штати намагалися займати позицію нейтрального посередника між Україною та Росією, було незручно відкрито казати про те, що Росія безпосередньо підтримує одного з найбільш непримиренних ворогів США.

Але Зеленський намагатиметься змінити цю ситуацію та зруйнувати таке сприйняття. Саме тому він досить прямо скаже Трампу: "Подивіться, хто насправді кому допомагає", — підсумував німецький аналітик.