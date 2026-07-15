Щодня на столах: ці 4 популярні молочні продукти найчастіше підробляють в Україні

Підробляють частіше не саме молоко

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Одразу чотири популярні категорії молочних продуктів в Україні найчастіше стають об'єктом фальсифікації, і саме це становить одну з найбільших загроз для всієї галузі. У Спілці молочних підприємств розповіли "Телеграфу", які товари підробляють найчастіше та якими шляхами вони потрапляють на столи українців.

"Найчастіше недобросовісні виробники підробляють вершкове масло, сметану, сир та кисломолочний сир. Для здешевлення виробництва молочний жир можуть замінювати рослинними жирами, а інколи навіть використовувати дешеві немолочні компоненти замість молочного білка", — пояснив в коментарі "Телеграфу" виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур.

У галузевому об'єднанні підкреслюють, що поширення фальсифікату підриває довіру споживачів до всієї молочної продукції. Саме боротьба з тіньовими виробниками має бути пріоритетом, наголошує голова Спілки Вадим Чагаровський.

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В об'єднанні також пояснили, як фальсифікат може потрапити на столи українців. Здебільшого це реалізація через HoReCa (сегмент ринку, який охоплює заклади громадського харчування та готельного бізнесу) або під виглядом дешевих молочних продуктів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні зменшується поголів'я корів, проте дефіциту молочних продуктів очікувати не варто. Водночас, кількість імпортних продуктів на полицях зростатиме.