Київ ризикує залишитися без світла та тепла взимку: у чому головна проблема, якщо гроші є (відео)

Столиця готується до важкої зими, проте темпи підготовки насторожують

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

План стійкості Києва до опалювального сезону 2026-2027 реалізовано лише на 6 відсотків. При цьому гроші у міському бюджеті є.

Про це розповів депутат Київської міської ради від партії "Голос" Максим Нефьодов. За його словами, на рахунках "Київтеплоенерго" наразі перебуває 9 млрд грн, ще 1,25 млрд грн виділили київські депутати. Крім того, має прийти два кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку та "Ощадбанку".

Половина цих грошей — це тисячі укриттів, які можна було виготовити, встановити досить швидко, якби ми не займалися розповідями про те, що їх нема де ставити і чия земля. Якщо так займатись, то у нас буде одне укриття на Київ. Максим Нефьодов

Нефьодов додав, що головна проблема не в корупції, а в неспроможності влади. Крім того, він розкритикував Київраду, де замість рішень про укриття, підвали або вартість проїзду займаються політичними зверненнями.

Ми так довго розвалювали державну та місцеву владу… Коли знадобилося, що ці люди мають щось зробити, виявилося, що вони не здатні: вони не можуть виписати технічні умови, не можуть провести тендер, не можуть ухвалити рішення. Вони знають, що за бездіяльність ніхто не покарає, а за будь-яке використання коштів прийде 150 тисяч наших правоохоронних структур, яким би тільки поживитись… Ця історія про те, що ніхто не хоче нічого робити. У Києві це ускладнюється тим, що у столиці мало хто займається містом. Київ усі розглядають як полігон для національної політики. Максим Нефьодов

Довідка : План стійкості Києва – це комплексний стратегічний документ та набір заходів, розроблений міською владою у рамках підготовки критичної інфраструктури столиці до складних осінньо-зимових періодів (зокрема, до опалювального сезону) в умовах постійних ризиків для енергосистеми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина Києва ризикує залишитися без тепла, якщо РФ виведе з ладу кілька великих теплових електростанцій. Найбільша загроза у такому разі нависне над жителями кількох районів столиці.