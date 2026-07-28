Іран готує атаку? За скільки ракети можуть долетіти до України і чи маємо захист (карта)

Конфлікт може вийти за межі самих лише заяв

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На тлі погроз та заяв Ірану на адресу України з’явилися повідомлення, що протягом найближчих 24 годин нібито може бути здійснена атака балістичними ракетами по території нашої країни.

Інформація про це була опублікована у моніторингових каналах. Іран нібито планує вдарити трьома балістичними ракетами середньої дальності. Попередньо пуски можуть бути здійснені з району міста Тебріз.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко каже, що поки що немає офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні.

"Особливо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару поки що немає. Але зброя в Ірані для таких дій потенційно є", — додав він.

Чим може вдарити Іран і чи може Україна захиститись

Увагу привернули можливості ракетного потенціалу Тегерана та здатність протистояння з боку Києва. Іран має в своєму розпорядженні балістичні ракети середньої дальності, окремі моделі яких теоретично здатні досягати території України. Йдеться про ракети Ghadr, Emad, Sejjil та Khorramshahr, пише "УС".

Зазначається, що найбільшу загрозу становить Khorramshahr, оскільки дальність ракети може досягати близько 4000 км.

Дальність поразки іранських далекобійних ракет. Інфографіка: "УС"

Дальність та приблизний час підльоту можуть бути такими:

Тебріз — Дніпро — 1470 км — 12-18 хвилин

— 1470 км — Тебріз — Харків — 1550 км — 13-20 хвилин

— 1550 км — Тебріз — Одеса — 1580 км — 13-20 хвилин

— 1580 км — Тебріз — Київ — 1850 км — 15-25 хвилин

— 1850 км — Тебріз — Львів — 2150 км — 18-30 хвилин

Відстань до українських міст та приблизний час підльоту ракет. Карта: "Телеграф"

Важливо додати, що вказаний час є орієнтовним. Фактичний час може відрізнятися залежно від траєкторії польоту, висоти та швидкості на окремих ділянках.

Україні для перехоплення подібних ракет необхідні спеціальні системи протиракетної оборони: THAAD, Arrow-2/3 та SM-3. Таких систем в Україні немає.

Можливості Patriot проти таких цілей обмежені.

Порівняння систем THAAD, Arrow-2/3 та SM-3. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Але також слід додати, що ракетні запаси Ірану могли суттєво зменшитися після ударів по об’єктах виробництва та зберігання озброєнь, а також масштабного використання ракет під час атак із Ізраїлю.

Україна та Іран на карті

"Справді, Іран має значний ракетний потенціал — навіть більший, ніж очікували Штати. Однак, на мою думку, цих можливостей недостатньо, щоб завдавати Україні стратегічних ударів такого масштабу, як це робить Росія ", — зазначив німецький аналітик, засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

Радіус дальності іранських ракет

З чого почався конфлікт

Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в нібито нападі на торгове судно країни в акваторії Каспійського моря. Тегеран заявив, що інцидент є "актом агресії". Для вручення протесту МЗС Ірану викликало повіреного у справах України.

Як повідомляв Reuters із посиланням на МЗС Ірану, згідно з версією іранської сторони, інцидент стався вранці в суботу, 25 липня. На борту судна нібито прогримів вибух, внаслідок якого загинули один моряк, ще один отримав поранення.

Тегеран заявив, що захищатиме свої національні інтереси та безпеку, а відповідальність за наслідки "авантюризму" українського керівництва поклав на Київ та його союзників. Крім того, Тегеран закликала Раду Безпеки ООН та європейські країни притягнути Україну до відповідальності.

Водночас президент України Володимир Зеленський 25 липня повідомив про "хороші результати" далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, задіяні у транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель. При цьому конкретно про судно, про яке каже Іран, Зеленський не повідомляв.

27 липня спалахнула нова хвиля погроз. Голова комісії з питань національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі в соцмережах заявив, що Тегеран не ігноруватиме дії, спрямовані проти країни.

"Будь-яка атака на Іран завжди має свою ціну, і це залишається правдою і сьогодні. США та Ізраїль це добре усвідомлюють. Україна також незабаром може дійти до розуміння, що Іран не залишає нерозділеної дії . Список тих, хто припустився помилки в розрахунках, продовжує зростати!", — сказав він.

Роланд Фройденштайн пояснив, що Київ діяв у рамках права на самооборону, коли атакував та знищив судно, яке перевозило комплектуючі до озброєння, зокрема компоненти для безпілотників, які використовує Росія. При цьому співрозмовник налаштований скептично щодо можливості повітряних ударів Тегерана українською територією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, куди долетять обіцяні Зеленським дрони.