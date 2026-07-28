Хамелеон із накачаними лапами: українка натрапила в саду на незвичайного павука (відео)
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Для людей цей вид безпечний
Українка виявила у себе в саду незвичайного павука з екзотичною зовнішністю. Він здатний змінювати своє забарвлення, як справжній хамелеон.
Про несподівану зустріч розповіла користувачка соцмережі Threads під ніком nina_g.lov. За словами дівчини, вона з цікавістю спостерігала за непроханим гостем, хоч і побоювалася його.
"Який гарний павучок живе у нас у малині. Я їх дуже боюся, але вони такі цікаві", — пише автор поста.
Коментатори змогли швидко визначити "прибульця". Ним виявився квітковий павук, якого також називають павуком-крабом.
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Опис та особливості
Квітковий павук — це вид павуків сімейства Павуки-бокоходи (Thomisidae). Свою назву він отримав за те, що проводить більшу частину життя на квітах, підстерігаючи здобич. Головною особливістю квіткового павука є його маскування — самки цього виду можуть змінювати своє забарвлення, підлаштовуючись під колір рослини, на якій сидять. Щоправда, цей процес не швидкий і займає від декількох днів до декількох тижнів. Колір може змінюватись від білого до жовтого, іноді з салатовими або рожевими смугами.
До речі, полюють квіткові павуки також "незвичайно". Вони не плетуть павутин, як їхні "родичі", а просто підстерігають своїх жертв на квітах.
"Крабами" квіткових павуків називають через візуальну схожість з ракоподібними — передні пари лап помітно довші і потужніші за задні.
Для людей цей вид безпечний.
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