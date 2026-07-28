Гороскоп на 29 июля: хорошие новости у Скорпионов, давние надежды у Стрельцов

Завтрашнее Полнолуние выведет на первый план вопросы личной свободы

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"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 29 июля. Влияние Полнолуния в Водолее сделает эту среду днем ярких озарений, успешной командной работы и освобождения от старых догм, требуя при этом осознанного контроля над эмоциями.

♈️Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день не стоит скрывать свои истинные мысли и играть в излишнюю сдержанность. Говорите прямо и открыто, особенно в сфере романтических или партнерских отношений. Разумная доля эгоизма пойдет вам на пользу и позволит своевременно позаботиться о себе.

♉️Телец (21 апреля — 21 мая)

Среда отлично подходит для масштабного стратегического планирования на будущее. Возможно, вы сделаете первый реальный шаг к давно задуманному переезду или путешествию. Не игнорируйте внезапно открывшиеся двери и новые деловые предложения.

♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы сможете воочию увидеть плоды своих трудов за последние несколько месяцев. День обещает приятную финансовую стабильность или подкинет перспективную идею для подработки. Вечер желательно провести в кругу семьи, чтобы восполнить дефицит общения с близкими.

♋️Рак (22 июня — 22 июля)

Внимательно прислушивайтесь к интуиции, которая завтра станет вашим главным ориентиром. Лучше держать эмоции под контролем и категорически избегать любых споров. Направьте накопившуюся энергию на укрепление отношений с любимым человеком.

♌️Лев (23 июля — 21 августа)

Полнолуние наделит вас особым магнетизмом, помогая проявить таланты и завоевать признание публики. Постарайтесь найти время для общения с родственниками, ведь они сейчас очень нуждаются в поддержке. Вечером уделите внимание внешнему виду и внутреннему самочувствию.

♍️Дева (22 августа — 23 сентября)

На редкость результативный день позволит завершить задачи, которые вы долго откладывали в долгий ящик. Избегайте лишней суеты и двигайтесь к целям в спокойном, размеренном темпе. Вечером полезно заняться монотонными домашними делами или навести порядок в вещах.

♎️Весы (24 сентября — 23 октября)

Принимая важное профессиональное или личное решение, обязательно выслушайте советы со стороны. Среда может принести много нового в ваши партнерские отношения. Будьте осторожнее ближе к вечеру, чтобы избежать досадных недоразумений и обмана.

♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)

После затяжных сомнений и терзаний вам наконец-то станет гораздо легче дышать. Звезды сулят получение хороших новостей и возможную встречу с давними друзьями. Фокусируйтесь на конечном результате в работе и не отвлекайтесь на возникающие мелочи.

♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Ваша практичность и дисциплина помогут избежать ненужных расходов и досадных ошибок. Существует высокая вероятность, что завтра неожиданно исполнятся ваши давние надежды. Не бойтесь брать на себя ответственность за сложные проекты.

♑️Козерог (23 декабря — 20 января)

От вас потребуется максимальная собранность и умение строго следовать намеченному графику. Финансовые и бытовые вопросы решайте аккуратно, оставляя запасной план на случай непредвиденных обстоятельств. Вечер идеально подойдет для спокойного домашнего отдыха.

♒️Водолей (21 января — 19 февраля)

День принесет долгожданное ощущение порядка, если вы откажетесь от спешки. Полнолуние в вашем знаке усилит творческий потенциал и стремление к самовыражению. Появится отличная возможность помириться с кем-то из окружения и полностью снять давнее напряжение.

♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Крайне важно слушать свой внутренний голос в простых бытовых ситуациях. Найдите время для качественного отдыха, уединения и духовного обогащения. Искренний разговор по душам с близким человеком откроет вас с совершенно новой стороны.