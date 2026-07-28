Віднесло течією від берега: на Одещині рятують дитину та чоловіка - ЗМІ

Відпочинок закінчився катастрофою

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У Кароліно-Бугазі Одеської області, за повідомленнями місцевих Telegram-каналів, 9-річну дитину на надувному матраці віднесло далеко від берега у заміновану акваторію. Як стверджують очевидці, на допомогу їй кинувся родич, однак течія віднесла їх обох ще далі.

Відео з місця події поширили у соцмережах.

У мережі також з'явилася інформація, що до людей на допомогу нібито дістався відпочивальник на SUP-борді.

За словами очевидців, він зміг доплисти до дитини та чоловіка, але через погодні умови та сильний рух води самостійно повернутися на берег не може.

Як пишуть місцеві канали, у поліції заявили, що через можливу мінну небезпеку не можуть самостійно вийти у море. За їхніми словами, для проведення рятувальних заходів необхідний дозвіл військових, які контролюють безпекову ситуацію в акваторії.

Як діяти, якщо віднесло течією

Якщо людину віднесло течією, найважливіше — не панікувати та не намагатися плисти проти потоку. Варто зберігати сили, триматися на воді та рухатися під кутом до течії у напрямку берега. У разі відбійної течії в морі рекомендують плисти не прямо до берега, а паралельно йому, поки сила потоку не ослабне. Якщо самостійно вибратися не вдається — потрібно подавати сигнали про допомогу.

Як діяти, якщо віднесло течією. Згенеровано ШІ/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка хотіла заощадити на парковці в Одесі та чому "лайфхак" влетів у копійчину.