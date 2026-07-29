Залишитеся без грошей і щастя: що категорично заборонено робити 29 липня

Краще не починайте ремонт на Калиніка

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Цієї середи, 29 липня, за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять святого мученика Калиніка. У народній традиції цей день отримав назву Калинник і пов'язаний із калиною.

Святий Калинік народився в Кілікії (територія сучасної Туреччини), змалку сповідував християнство та багато подорожував, проповідуючи Євангеліє серед язичників. Його діяльність привернула увагу римської влади під час гонінь на християн.

Після арешту Калиніка змушували принести жертву язичницьким богам, але він відмовився. Після катувань святого засудили до спалення. Навіть дорогою до місця страти він не переставав молитися, а його мужність вражала очевидців.

Традиції та прикмети 29 липня

У народі 29 липня називали Калинником, адже саме в цей період починали наливатися ягоди калини. Наші предки вірили, що цього дня варто приділити увагу родині, оселі та здоров'ю.

Дощ 29 липня — осінь буде сирою і затяжною.

Сонячний і теплий день віщує добрий урожай пізніх зернових.

Грім чути здалеку — до тривалих осінніх дощів.

Якщо ворони голосно каркають — незабаром зміниться погода.

Багато грибів у лісі — осінь буде вологою, а якщо грибів майже немає — чекали суворішої зими.

Побачити ввечері великі зграї птахів — до раннього похолодання.

Дощ. Фото: згенеровано ШІ,Телеграф

Що не можна робити 29 липня

ламати калину без потреби — це до втрати сімейної злагоди та удачі;

це до втрати сімейної злагоди та удачі; починати ремонт або велике будівництво — роботи, розпочаті на Калинника, можуть надовго затягнутися або принести більше витрат, ніж користі;

роботи, розпочаті на Калинника, можуть надовго затягнутися або принести більше витрат, ніж користі; позичати гроші та брати їх у борг — разом із грошима можна "віддати" власний достаток;

разом із грошима можна "віддати" власний достаток; залишати безлад у домі на ніч — безлад наприкінці липня може "затримати" добробут у дорозі до оселі;

безлад наприкінці липня може "затримати" добробут у дорозі до оселі; зривати недозрілу калину — така поспішність може накликати невдачу на родину.

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