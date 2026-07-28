Любов, яка шкодить: кінолог пояснила, чому не можна годувати собаку людською їжею

Важливо дотримуватися збалансованого раціону

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Багато господарів хочуть порадувати своїх улюбленців смачною їжею зі свого столу, але це велика помилка. Такі частування можуть насамперед нашкодити тварині.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла експерт, кінолог приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь.

За її словами, підгодовувати собаку, наприклад, морозивом чи шоколадними цукерками не можна навіть із сильної любові. У тварини обов’язково має бути своє харчування.

"Тому, коли ми говоримо про любов, я кажу: "Я люблю свого собаку, тому годую його правильною їжею, щоб він прожив і 18, і 20 років", — сказала співрозмовниця.

При цьому кінолог попереджає, що регулярне годування собаки невідповідними продуктами на кшталт оливок або навіть локшини швидкого приготування може скоротити тривалість його життя.

Собак не можна годувати людською їжею. Фото: Freepik

Справді, тварина може отримувати задоволення від цих ласощів, але наслідки для її здоров’я також можуть виявитися серйозними. Тому від такої звички власникам собак рекомендують відмовитися.

"Якщо годувати її (собаку, — ред.) оливкою, "Мівіною", то проживе щасливих, але шість років. Як кажуть у селі — помер від старості у шість років, а не від кісточок чи ще чогось", — зазначив фахівець.

Собак не можна годувати людською їжею. Фото: Freepik

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кінолог пояснила, що насправді означає колір пащі собаки.