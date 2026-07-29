Знадобилося одне відео і трохи часу: як діти змусили владу як слід працювати на Миколаївщині (відео)

Цей випадок доводить, що звернення в соцмережах іноді може бути почуте

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Міська влада міста Вознесенськ Миколаївської області відреагувала на звернення молоді, яка просила відремонтувати місцевий скейт-парк. На об'єкті встановлюються нові рампи та замінюється покриття.

Відповідне відео було оприлюднене в соцмережі TikTok. Варто зауважити, що мова йде про оновлення інфраструктури парку, оскільки він був відкритий ще у 2016 році.

На кадрах показано, як проходять будівельні роботи в скейт-парку у Вознесенську. Робітники розміщують спеціальні спортивні фігури для катання на скейтбордах, BMX, самокатах і роликах. Серед них — рампи, фанбокси та рейли.

"Нас почули — ДЯКУЄМО", — йдеться у підписі до відео.

Зауважимо, що обладнання скейт-парків включає кілька різновидів фігур для катання. Серед них:

Рампи (квотерпайпи та хафпайпи) — вигнуті конструкції для розгону, стрибків і виконання трюків на радіусах.

Фанбокси — комплексні багатофункціональні блоки з тумбами, гранями та сходинками.

Грайд-бокси та керби — невисокі штучні перешкоди або бордюри для ковзання на дошці чи пегах.

Рейли (перила) — металеві труби різної висоти та довжини для трюків на ковзання.

Бенки — похилі площини для заїзду на висоту та швидкого розгону.

Що стало приводом

Нагадаємо, що місцева молодь звернулась до міської ради, щоб та відремонтувала скейт-парк. Оскільки через пошкоджене покриття та зношені конструкції кататися там небезпечно, тому діти попросили облаштувати безпечне місце для тренувань.

"Вознесенська рада, зробіть, будь ласка, нам скейт-парк. В таких умовах кататись неможливо", — зазначав автор відео.

Де знаходиться парк?

Скейтпарк у Вознесенську розташований у парку Незалежності в Північному мікрорайоні міста. Його облаштували за підтримки Вознесенської міської ради та відкрили в липні 2016 року. Майданчик обладнали розгінними гірками та рампами, які підходять як для тих, хто лише починає кататися, так і для досвідчених райдерів.

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