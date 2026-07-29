Бодікамери ТЦК: коли їх вимикають та скільки зберігаються записи

Чи знімають вони у приміщеннях

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виїзного засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради розповів про порядок використання бодікамер військовослужбовцями. За його словами, записи з пристроїв зберігаються протягом трьох місяців.

Відео із засідання оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Як працюють бодікамери у ТЦК

Представник ТЦК повідомив, що всі групи оповіщення забезпечені бодікамерами.

За його словами, до складу таких груп входять військовослужбовці ТЦК та працівники поліції, і кожна сторона має засоби відеофіксації.

Він пояснив, що склад груп може відрізнятися. В одному випадку це може бути один військовослужбовець ТЦК та два поліцейські, в іншому — два працівники ТЦК та один представник поліції.

"В будь-якому випадку працівника поліції бодікамера в наявності і працівника ТЦК, який входив в склад групи оповіщення, також знаходиться бодікамера. Тобто принаймні дві бодікамери: одна в одного з поліцейських, одна в одного з військовослужбовців", — зазначив він.

Також представник ТЦК повідомив, що військовослужбовці використовують бодікамери під час взаємодії з громадянами. За його словами, відеозаписи з таких пристроїв зберігаються протягом трьох місяців.

Коли припиняється запис

Під час засідання представника ТЦК запитали, чи продовжує працювати бодікамера після того, як військовозобов'язаного доставляють до приміщення центру комплектування.

У відповідь він пояснив, що камера застосовується саме під час спілкування на вулиці.

"Бодікамера застосовується в тому випадку, коли йде спілкування на вулиці, так скажемо, з військовозобов'язаним", — сказав він.

Після уточнення, чи означає це, що у будівлі ТЦК військовослужбовець вимикає бодікамеру, представник центру відповів:

"Так".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Раді розкрили, що хотів змінити Федоров і які плани має Драпатий