Справжній hot: стильний скейтер із київського Подолу підкорив TikTok (відео)

З сивою бородою і на скейті — мережу зачарував літній екстремал

На Контрактовій площі в Києві перехожі зняли на відео ефектного сивого чоловіка, який впевнено розсікає по вулиці Сагайдачного на скейтборді. Ролик миттєво став вірусним у TikTok, зібравши тисячі лайків та сотні захоплених коментарів.

Як з’ясувалося із коментарів під відео, харизматичному неформалу зараз близько 53–54 років. Там розповіли, що чоловік веде виключно здоровий спосіб життя, не вживає м’ясо, активно дбає про довкілля та спілкується українською мовою, але при цьому іноземець

Що ще відомо про нову зірку Подолу?

Кияни одразу впізнали колоритного скейтера та почали ділитися цікавими деталями про його життя у коментарях:

Вчитель у дитсадку : Виявилося, що він вчить маленьких діток англійської мови в дитячому садку.

: Виявилося, що він вчить маленьких діток англійської мови в дитячому садку. Коментатори зазначають, що віку чоловік абсолютно не відчуває — його регулярно бачать на столичних електронних тусовках та рейвах.

зазначають, що віку чоловік абсолютно не відчуває — його регулярно бачать на столичних електронних тусовках та рейвах. Зовнішній вигляд : На відеоролику помітно, що він знаходиться у добрій фізичній формі з численними татуюваннями (серед яких виділяються патріотичні написи "Слава Україні" та тризуб, а також цифра 1971), а сам стильно одягнений у чорні кілт-шорти, бере та масивний чокер.

У коментарях українці захоплюються стильним чоловіком на скейті:

Якби я була з дідом — я була б із таким дідом

Цей дід легенда

Мова не повертається, називаючи її дідом

Дід в Америці мав народитися з таким вайбом

Марко часто можна на рейвах зустріти, головне душею не старіти

А дід взагалі в курсі що він дід!?

На всіх рейвах його бачу

Навчає дітей у садочку англійської мови у нас у районі

Йому 53) або 54) постійний відвідувач у моєму закладі) не їсть м’ясо) піклується про навколишнє середовище) розмовляє українською))

Судячи з кадрів, чоловік пересувається містом на довгому лонгборді і не соромиться спрямованих на нього камер, впевнено маневруючи між пішоходами в самому серці Подолу.

Раніше "Телеграф" уже розповідав, як леді-водій тролейбуса підкорила українців.