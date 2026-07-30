Заборона для пішоходів та дітей: на вулицях українських міст можуть змінити правила пересування

Якщо звернення набере необхідну підтримку, його розгляне уряд

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні закликають захистити права велосипедистів та користувачів електросамокатів, зробивши велодоріжки недоступними для прогулянок пішоходів. Для цього пропонують змінити будівельні норми та активніше штрафувати порушників.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на відповідну петицію №41/010420-26еп, яка у липні з’явилася на офіційному порталі Кабінету Міністрів України. Її автором вказано Костянтина Салагуба.

У документі стверджується, що велодоріжки по всій країні регулярно використовуються пішоходами як прогулянкові зони, незважаючи на те, що за Правилами дорожнього руху вони призначені лише для руху велосипедів та іншого двоколісного транспорту.

"Особливо критичною є ситуація з групами неповнолітніх дітей без нагляду та пішоходами з дитячими візками. Вони повністю блокують рух, категорично ігнорують звукові сигнали безпеки, а у відповідь на ввічливі прохання звільнити дорогу — влаштовують конфлікти та вдаються до нецензурної лайки", — йдеться у тексті.

Петиція про велодоріжки в Україні. Фото: згенеровано ШІ / "Телеграф"

У зв’язку з цим автор ініціативи пропонує:

внести зміни до державних будівельних норм та зобов’язати створювати велодоріжки з рельєфним покриттям або шумовими вібросмугами, що зробить пересування з дитячими візками по них некомфортним та змусить пішоходів користуватися тротуарами.

відокремлювати велодоріжки від пішохідних зон делініаторами чи зеленими насадженнями;

наносити на покриття запобіжну розмітку "Рух пішоходів заборонено" і там уже вказувати розміри штрафів;

посилити контроль за дотриманням правил на веломаршрутах

Петиція про велодоріжки в Україні. Фото: Freepik

Крім того, автор петиції закликає залучити МВС та співробітників Патрульної поліції України забезпечити регулярне патрулювання веломаршрутів у містах для притягнення порушників до реальної відповідальності:

ст. 127 КУпАП — для пішоходів, які рухаються велодоріжками та створюють перешкоди чи аварійні ситуації. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 255 гривень , а при створенні аварійної обстановки — 850 гривень ;

— для пішоходів, які рухаються велодоріжками та створюють перешкоди чи аварійні ситуації. Санкція статті передбачає , а при створенні аварійної обстановки — ; ст. 184 КУпАП – для батьків за неналежне виконання обов’язків з нагляду за дітьми. За це може бути попередження або штраф від 850 до 1700 гривень ;

– для батьків за неналежне виконання обов’язків з нагляду за дітьми. За це може бути ; ст. 173 КУпАП — за дрібне хуліганство, у тому числі нецензурну лайку та образливу поведінку. Покарання передбачає штраф від 51 до 119 гривень, громадські роботи, виправні роботи чи адміністративний арешт.

Петиція про велодоріжки в Україні. Фото: згенеровано ШІ / "Телеграф"

Збір підписів стартував 29 липня 2026 року. Для розгляду урядом звернення має набрати 25 тисяч голосів упродовж 91 дня.

Петиція про велодоріжки в Україні. Скріншот: сайт Кабміну

Петиція про велодоріжки в Україні. Скріншот: сайт Кабміну

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які штрафи загрожують українцям за миття автомобіля.