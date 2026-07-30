Росія вдарила по Києву балістикою: є жертви, згорів відомий ринок (репортаж Яна Доброносова)
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Через російську атаку спалахнули пожежі одразу в кількох районах столиці
Вночі 30 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару згорів відомий ринок біля станції метро Почайна. Відомо про пожежі і в інших районах столиці. Є загибла людина. Наслідки ворожої атаки в репортажі Яна Доброносова.
За повідомленнями очільника Києва, Віталія Кличка, загоряння на території нежитлової забудови сталось в Оболонському та у Святошинському районах столиці. В останньому — внаслідок падіння уламків. Серед згорілого — гаражний кооператив.
Як повідомили в КМВА, підтверджена загибель однієї людини.
Ринок "Почайна", який згорів внаслідок атаки, розташований в Оболонському районі біля однойменної станції метро. На ньому продавали книги, речі, господарчі товари та раніше вживані ("блошиний ринок").
В ДСНС повідомляють — окрім одного загиблого, є двоє постраждалих. Один з них — на території ринку.
Що до пожежі у Святошинському районі, тіло загиблого виявили в гаражному кооперативі. Там же постраждав чоловік. Саме загоряння ліквідували. "В тому ж районі триває ліквідація пожежі в пʼятиповерховій нежитловій споруді", — зауважують рятувальники.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія не припиняє атаки на Київ. Напередодні також було влучання по виставці озброєння під столицею.