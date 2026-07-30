Росія вдарила по Києву балістикою: є жертви, згорів відомий ринок (репортаж Яна Доброносова)

Через російську атаку спалахнули пожежі одразу в кількох районах столиці

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Вночі 30 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару згорів відомий ринок біля станції метро Почайна. Відомо про пожежі і в інших районах столиці. Є загибла людина. Наслідки ворожої атаки в репортажі Яна Доброносова.

За повідомленнями очільника Києва, Віталія Кличка, загоряння на території нежитлової забудови сталось в Оболонському та у Святошинському районах столиці. В останньому — внаслідок падіння уламків. Серед згорілого — гаражний кооператив.

Рятувальники гасять пожежу на ринку "Почайна" після російського ракетного удару по Києву

Пожежа на ринку "Почайна" після атаки РФ

Палаючі торговельні павільйони ринку "Почайна" після балістичної атаки Росії

Як повідомили в КМВА, підтверджена загибель однієї людини.

Полум'я охопило ринок "Почайна"

Ліквідація пожежі на ринку

Дим над ринком у Києві

Полум'я охопило торговельні павільйони ринку "Почайна"

Ринок "Почайна", який згорів внаслідок атаки, розташований в Оболонському районі біля однойменної станції метро. На ньому продавали книги, речі, господарчі товари та раніше вживані ("блошиний ринок").

Наслідки нічного удару

Вогонь знищує павільйони

ДСНС ліквідовує займання

В ДСНС повідомляють — окрім одного загиблого, є двоє постраждалих. Один з них — на території ринку.

Пожежники серед згарища

Рятувальники працюють на місці пожежі біля метро "Почайна"

Масштабна пожежа на ринку "Почайна" після балістичного удару

Горить товар на ринку

Що до пожежі у Святошинському районі, тіло загиблого виявили в гаражному кооперативі. Там же постраждав чоловік. Саме загоряння ліквідували. "В тому ж районі триває ліквідація пожежі в пʼятиповерховій нежитловій споруді", — зауважують рятувальники.

Нічна пожежа на "Почайній"

Частина павільйонів вціліла

Наслідки пожежі на ринку "Почайна" після російського удару

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія не припиняє атаки на Київ. Напередодні також було влучання по виставці озброєння під столицею.