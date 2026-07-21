Пенсіонера звинуватили у крадіжці ковбаси в "АТБ": літній чоловік зміг виграти справу в суді

Чоловіку загрожував штраф і не тільки

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Деснянський районний суд Чернігова розглянув справу про крадіжку ковбаси із місцевого супермаркету "АТБ". Поліція звинувачувала у правопорушенні пенсіонера.

Феміда стала на бік обвинуваченого через відсутність доказів провини. Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на матеріали судової справи.

Згідно з протоколом поліції, 15 лютого 2026 року обвинувачений зайшов до "АТБ" і викрав з полиці палку ковбаси "Добров Дрогобицька" вартістю 207 грн 90 коп. Таким чином правоохоронці звинуватили пенсіонера у дрібному викраденні чужого майна за ч.1 ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловікові загрожував штраф від 850 до 1700 грн, громадські роботи терміном від 20 до 30 годин, або адміністративний арешт терміном до 5 діб.

Пенсіонер із протоколом поліції не погодився. За його словами, він справді брав ковбасу до рук, але виключно для того, щоб перевірити її консистенцію. Чоловік зазначив, що жодних товарів повз касу не виносив і в кишені ковбасу не ховав.

У мене немає зубів, тому я торкався ковбаси, щоб зрозуміти, чи м’яка вона і чи зможу її з’їсти. Напередодні я теж її мацав, але купив тільки булочку та хлібці. Наступного дня знову помацав іншу ковбасу, але знову взяв тільки хлібці та розплатився. А коли прийшов до магазину за кілька днів, мене звинуватили у крадіжці. Обвинувачений у суді

Дослідивши відеозапис із камер спостереження, суддя встановила, що кадри не підтверджують версію поліції. На відео пенсіонер розглядає ковбасні вироби, торкається до них, беручи в руки й кладучи назад, після чого прямує до відділу з хлібом.

Суд підкреслив, що сам собою протокол про правопорушення не може бути беззастережним доказом провини, а обов’язок доведення покладається в цьому випадку на поліцію. Оскільки правоохоронці не надали незаперечних доказів крадіжки, провадження у справі стосовно пенсіонера було закрито за відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення.

Раніше "Телеграф" проаналізував рішення Рівненського апеляційного суду. Українцю, який регулярно оплачує рахунки за газ, несподівано нарахували понад 32 тисячі гривень боргу і пригрозили відключенням від газопостачання.