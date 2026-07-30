Заробляє мільйони на дитячих їдальнях: що відомо про фігурантку гучного скандалу у Києві

Компанія роками забезпечувала школи продуктами

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Після гучної справи навколо закупівлі харчування для київських шкіл у центрі уваги опинилася Катерина Білокриницька. Її компанія "Гранат" роками вигравала багатомільйонні тендери, а тепер її назва пов’язана з розслідуванням про можливу корупційну схему.

Про це йдеться у матріалі "Телеграфа": "Hummer з хабарем – вершина айсберга? Як у Києві діє схема на харчуванні школярів на мільярд гривень".

Так, Київська прокуратура та голова Деснянської РДА Максим Бахматов у червні 2026-го заявили про викриття на гарячому начальниці управління освіти. За $4 тисячі "подяки" вона допомогла виграти кілька тендерів "правильної" компанії, чиї націнки на шкільних продуктах коштували бюджету щонайменше 3 млн грн переплати.

"Телеграф" отримав матеріали досудового розслідування та розплутав увесь ланцюжок. Як виявилось, хабар заносили саме від фірми "Гранат". До речі, іншим районам міста вона продавала продукти ще дорожче, ніж Деснянському.

Головою ТОВ "Гранат" є Катерина Білокриницька. "Телеграфу" вдалося розшукати судову ухвалу в рамках провадження щодо ТОВ про арешт телефону, кількох печаток і тих же $4 тисяч. До речі, той самий хабар везли на позашляховику GMC Hummer EV 2024 вартістю близько $150 тисяч. У салоні, крім готівки, знайшли печатки низки ФОПів та фірм: ТОВ "ТОР Вольт", "Кишеня Авто", "Агровіта-ІР".

Скільки бюджетних коштів перерахували ПП "Гранат" чиновники від освіти. Інфографіка "Телеграфа"

Крім того, на балансі підприємства є навіть легендарний кубик Mercedes-Benz G-Class 2022 року за $200 тисяч.

Компанію Білокриницька заснувала ще наприкінці 1990-х. Це один із найвпливовіших гравців ринку шкільного харчування з колосальними зв’язками. Ця фірма поділена між Білокриницькою та її родичами – Володимиром, Андрієм та Юлією Циганками, а також Катериною Дідовою. Білокриницька з Юлією та Володимиром Циганком володіють ще й ТОВ "Бізнес Плюс ЛТД" (виграні тендери на 227 млн грн). Загалом родина підім’яла під себе підрядів понад мільярд гривень. Кожен із них володіє нерухомістю та автопарком, зокрема, на членів сім’ї оформлено дві трикімнатні квартири в ЖК RiverStone.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у тендері на мільйони перемогли ФОП-боржники на Дніпропетровщині.