Угорці кладуть прищіпку в посудомийку: причина може здивувати

Проста дерев’яна прищіпка допомагає позбутися поширеної проблеми

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Проблема з неприємним запахом із посудомийної машини знайома майже кожному, у кого вона є. Навіть при регулярному використанні з часом усередині з'являється затхлий запах, від якого не рятує звичайне миття.

Просте та несподіване вирішення цієї проблеми описує угорське видання NLC.hu. Виявляється, деякі господарі кладуть у посудомийку звичайну дерев’яну прищіпку.

Суть лайфхака в тому, що на прищіпку наносять кілька крапель ефірної олії — лимонної, лавандової або евкаліптової. Дерево добре вбирає олію і поступово віддає її під час роботи машини. Аромат поширюється разом із парою та залишається відчутним навіть між циклами миття. По суті, це працює як натуральний, багаторазовий ароматизатор.

Візьміть натуральну дерев'яну прищіпку й нанесіть на неї буквально пару крапель ефірної олії. Потім прикріпіть прищіпку до решітки або кошика посудомийки так, щоб вона не заважала циклу миття й не торкалася безпосередньо посуду.

Фото згенероване ШІ

Зазвичай цього вистачає на пару циклів миття посуду. Як тільки аромат послабшає, потрібно знову нанести олію на прищіпку.

Важливо розуміти, що прищіпка з олією не усуває причину запаху, а маскує його. Вона не замінює чищення самої машини. Тому необхідно регулярно чистити фільтр посудомийної машини та час від часу запускати програму очищення.

Також рекомендуємо врахувати, що дерев'яна прищіпка при багаторазовому використанні в посудомийній машині під дією води може деформуватися та розвалитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна використовувати таблетки для посудомийки у побуті.