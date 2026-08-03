Не звичайний університет: чим займалися в БДТУ в Бєлгороді, який атакувала Україна

Що відомо про діяльність вишу

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В Бєлгороді було атаковано будівлю Бєлгородського державного технологічного університету (БДТУ) імені В. Г. Шухова. Там активно підтримували агресивну політику голови РФ Володимира Путіна, розробляли безпілотники а також готували військових для війни Росії проти України.

"Телеграф" розібрався, чим саме займався університет та як там зомбували студентів.

Які проєкти безпілотників розробляли в БДТУ

Повномасштабна війна Росії проти України давно перейшла у фазу, коли безпілотники стали одним із ключових інструментів ведення бойових дій. Саме дрони виконують значну частину розвідки, коригування артилерії, ударних місій та логістичних завдань.

На цьому тлі російські університети дедалі активніше долучаються до розробки технологій подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільній, так і у військовій сферах.

Згідно з інформацією, оприлюдненою самим Бєлгородським державним технологічним університетом імені В. Г. Шухова, студенти та викладачі працювали над кількома проєктами у сфері безпілотної авіації.

Зокрема, студенти розробили систему автоматизованого керування квадрокоптером, створену на російській елементній базі. Ця розробка спрямована на імпортозаміщення у сфері безпілотних авіаційних систем.

Автори також зазначали, що система дозволяє керувати квадрокоптером із персонального комп'ютера за допомогою повідомлень Modbus, що дає змогу відмовитися від дорогих пультів керування та FPV-окулярів.

Ще один студент університету представив проєкт комплексу безперебійного електроживлення для безпілотних літальних апаратів. За інформацією БДТУ, система призначена для тривалого моніторингу, ретрансляції зв'язку та пошуково-рятувальних операцій і має збільшити тривалість польоту дрона.

Окрім цього, російський холдинг "Роселектроніка", який входить до держкорпорації "Ростех", повідомляв про початок спільної роботи з БДТУ "Воєнмех" імені Д. Ф. Устинова над спеціалізованим безпілотним модулем для пошуку людей за сигналами мобільних телефонів у районах без покриття стільникового зв'язку.

В університеті регулярно проводили заходи на підтримку війни

Відкриті публікації на сайті БДТУ свідчать, що у виші регулярно організовували заходи, присвячені так званій "спеціальній військовій операції" (як в Росії називають агресивну війну проти України), а також виправданню військової анексії Криму.

Серед таких заходів:

зустрічі студентів з учасниками війни проти України;

лекції про "патріотизм" та "традиційні цінності";

покази документальних фільмів про Крим;

розповіді студентів, які проходять службу у полках безпілотних систем;

популяризація професії оператора безпілотних літальних апаратів серед абітурієнтів коледжу високих технологій при БДТУ.

Популяризація професії оператора безпілотних літальних апаратів

Зустрічі студентів з учасниками війни проти України

Покази документальних фільмів про Крим

Покази фільмів про Крим

Зустрічі студентів з учасниками війни проти України

Лекції про "патріотизм" та "традиційні цінності"

Раніше "Телеграф" повідомляв, як палають важливі НПЗ, база ракетоносців та WB.