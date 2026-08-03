Ні копійки на генератори: департамент роботи з активами Дніпра звалив підготовку до блекаутів на інших

Цей структурний підрозділ не займається цим питанням

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Департамент роботи з активами Дніпровської міської ради не виділив жодної копійки на паливо для резервних генераторів комунальних підприємств у 2026 році. Інші структурні підрозділи міськради виділили гроші на пальне для резервних автономних джерел живлення лише для закладів охорони здоров’я та одного спортивного КП.

Про це повідомив директор Департаменту роботи з активами Дніпровської міської ради Дмитро Мовшин у відповідь на відповідний запит "Телеграфа". У Департаменті зазначили, що займаються питаннями ефективного землеустрою та містобудування, а гроші на паливо для генераторів цього року не виділялися.

Департаментом бюджетні кошти протягом 2026 року не виділялися та не витрачалися на закупівлю палива для резервних генераторів комунальним підприємствам. Дмитро Мовшин

Крім того, в організації зазначили, що не є розпорядниками інформації ні щодо обладнання котельних когенераційними установками (міні-електростанції, які одночасно виробляють електричну та теплову енергію з одного джерела палива), ні щодо забезпечення міста водою та водовідведенням.

Дмитро Мовшин відповів на запит "Телеграфа"

Нагадаємо, у рамках підготовки до наступної зими на тлі ймовірних ударів РФ по енергетичній системі 84% котельних та теплорозподільчих пунктів (ТРП) у Дніпрі були обладнані резервними дизельними генераторами. Щоправда, виникає питання, чим їх заправлятимуть.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у Дніпрі витрачаються бюджетні гроші. Кошти освоюються через підозрілі тендери, фірми-одноденки та власників, що зникають.