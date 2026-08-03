Ні копійки на генератори: департамент роботи з активами Дніпра звалив підготовку до блекаутів на інших
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Цей структурний підрозділ не займається цим питанням
Департамент роботи з активами Дніпровської міської ради не виділив жодної копійки на паливо для резервних генераторів комунальних підприємств у 2026 році. Інші структурні підрозділи міськради виділили гроші на пальне для резервних автономних джерел живлення лише для закладів охорони здоров’я та одного спортивного КП.
Про це повідомив директор Департаменту роботи з активами Дніпровської міської ради Дмитро Мовшин у відповідь на відповідний запит "Телеграфа". У Департаменті зазначили, що займаються питаннями ефективного землеустрою та містобудування, а гроші на паливо для генераторів цього року не виділялися.
Департаментом бюджетні кошти протягом 2026 року не виділялися та не витрачалися на закупівлю палива для резервних генераторів комунальним підприємствам.
Крім того, в організації зазначили, що не є розпорядниками інформації ні щодо обладнання котельних когенераційними установками (міні-електростанції, які одночасно виробляють електричну та теплову енергію з одного джерела палива), ні щодо забезпечення міста водою та водовідведенням.
Нагадаємо, у рамках підготовки до наступної зими на тлі ймовірних ударів РФ по енергетичній системі 84% котельних та теплорозподільчих пунктів (ТРП) у Дніпрі були обладнані резервними дизельними генераторами. Щоправда, виникає питання, чим їх заправлятимуть.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у Дніпрі витрачаються бюджетні гроші. Кошти освоюються через підозрілі тендери, фірми-одноденки та власників, що зникають.