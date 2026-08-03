Розганяв мітингувальників на Майдані і ледь не помер у Москві: де зараз соратник Януковича Клюєв

Експолітик був позбавлений українського громадянства

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Один із найближчих соратників президента-втікача Віктора Януковича, колишній народний депутат від Партії регіонів Андрій Клюєв після Революції Гідності залишив Україну. За роки своєї політичної кар'єри він обіймав важливі посади, однак згодом став фігурантом кримінальних проваджень, міжнародних санкцій і врешті був позбавлений українського громадянства.

Андрій Клюєв народився 12 серпня 1964 року в Донецьку. За освітою він гірничий інженер — закінчив Донецький політехнічний інститут, де згодом захистив кандидатську дисертацію.

У 1990-х роках разом із братом Сергієм він започаткував бізнес із виробництва та продажу підшипників. Пізніше їхні активи розширилися на металургійну та енергетичну галузі.

У політику Клюєв прийшов у середині 1990-х, ставши депутатом Донецької обласної ради. У 2002 році його обрали народним депутатом України, де він очолив парламентський комітет з питань паливно-енергетичного комплексу.

Андрій Клюєв, Микола Азаров, Віктор Янукович. Фото: УНІАН

Згодом він кілька років працював віцепрем'єр-міністром в урядах Віктора Януковича та Миколи Азарова. У 2012 році очолив Раду національної безпеки і оборони, а в останні тижні президентства Януковича — у січні 2014 року — став керівником Адміністрації президента.

Андрій Клюєв і Янукович

Скандали, пов'язані з Андрієм Клюєвим

Після другого туру президентських виборів 2004 року його називали одним із представників влади, яких пов'язували зі спробами фальсифікації результатів голосування. Саме ці події стали передумовою Помаранчевої революції.

Андрій Клюєв. Фото: УНІАН

Ще серйозніші звинувачення пролунали після початку Революції Гідності. Журналістські розслідування та матеріали слідства вказували на причетність тодішнього секретаря РНБО до підготовки силового розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013 року.

Андрій Клюєв, Віктор Янукович

У 2014 році Генеральна прокуратура відкрила щодо Клюєва кримінальне провадження у справі про масові вбивства протестувальників у центрі Києва в лютому 2014 року. Його оголосили в міжнародний розшук, а також внесли до санкційних списків Європейського Союзу, США та Канади. Згодом СБУ припинила його розшук, а до 2019 року європейські санкції щодо нього були скасовані через завершення строку їхньої дії та судові рішення у ЄС.

Не зміг повернутися у політику

У 2019 році Клюєв намагався балотуватися до Верховної Ради. Однак Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації кандидатом, оскільки він не проживав на території України протягом передбаченого законом строку.

У лютому 2023 року президент Володимир Зеленський своїм указом припинив громадянство України для низки колишніх високопосадовців, серед яких був і Андрій Клюєв. Після цього його також позбавили звання почесного громадянина Бахмута.

Андрій Клюєв

Де зараз Андрій Клюєв

Після втечі з України навесні 2014 року Клюєва неодноразово помічали на окупованій території Донеччини. Українські правоохоронці повідомляли, що перевіряли інформацію про його можливі контакти з проросійськими силами.

Андрій Клюєв. Фото: picture-alliance/dpa

За повідомленнями російських ЗМІ, у 2023 році Клюєва госпіталізували до однієї з приватних клінік Москви. Його стан був тяжким і для підтримки життєвих функцій лікарі застосували апарат екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Експолітику тоді діагностували двосторонню пневмонію і вводили у медикаментозний сон.

За даними російських медіа, нині колишній високопосадовець проживає в Росії, зокрема в елітному районі Рубльовка поблизу Москви.

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