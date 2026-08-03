Не обычный университет: чем занимались в БГТУ в Белгороде, который атаковала Украина
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Что известно о деятельности вуза
В Белгороде было атаковано здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) имени В. Г. Шухова. Вуз активно поддерживал агрессивную политику президента РФ Владимира Путина, занимался разработкой беспилотников, а также готовил военных для войны России против Украины.
"Телеграф" выяснил, чем именно занимался университет и как там зомбировали студентов.
Какие проекты беспилотников разрабатывали в БГТУ
Полномасштабная война России против Украины давно перешла в фазу, когда беспилотники стали одним из ключевых инструментов ведения боевых действий. Именно дроны сегодня выполняют значительную часть задач по разведке, корректировке артиллерийского огня, нанесению ударов и логистическому обеспечению.
На этом фоне российские университеты все активнее подключаются к разработке технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной сфере.
Согласно информации, опубликованной самим Белгородским государственным технологическим университетом имени В. Г. Шухова, студенты и преподаватели вуза работали над несколькими проектами в сфере беспилотной авиации.
В частности, студенты разработали систему автоматизированного управления квадрокоптером, построенную на российской элементной базе. Как отмечается в описании проекта, разработка направлена на импортозамещение в сфере беспилотных авиационных систем.
Авторы также заявляли, что система позволяет управлять квадрокоптером с персонального компьютера с использованием протокола Modbus, что исключает необходимость применения дорогостоящих пультов управления и FPV-очков.
Еще один студент университета представил проект комплекса бесперебойного электропитания для беспилотных летательных аппаратов. По информации БГТУ, система предназначена для длительного мониторинга, ретрансляции связи и проведения поисково-спасательных операций, а также позволяет значительно увеличить продолжительность полета дрона.
Кроме того, российский холдинг "Росэлектроника", входящий в состав госкорпорации "Ростех", сообщал о начале совместной работы с БГТУ "Военмех" имени Д. Ф. Устинова над специализированным беспилотным модулем, предназначенным для поиска людей по сигналам мобильных телефонов в районах, где отсутствует покрытие сотовой связи.
В университете регулярно проводились мероприятия в поддержку войны
Открытые публикации на сайте БГТУ свидетельствуют о том, что в вузе регулярно организовывали мероприятия, посвященные так называемой "специальной военной операции" (так российские власти называют полномасштабную войну против Украины), а также оправданию аннексии Крыма.
Среди них:
- встречи студентов с участниками войны против Украины;
- лекции о "патриотизме" и "традиционных ценностях";
- показы документальных фильмов о Крыме;
- выступления студентов, проходящих службу в полках беспилотных систем;
- популяризация профессии оператора беспилотных летательных аппаратов среди абитуриентов Колледжа высоких технологий при БГТУ.
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