Ціни на пальне летять у космос, на АЗС уже вводять ліміти: чи чекати на дизель по 100+ грн/л

В Україні, схоже, починається паливна криза

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У неділю, 2 серпня, в Україні з’явилися чутки про запровадження обмежень на продаж дизельного пального. Ліміти нібито ввели вже кілька операторів заправок, і цей список, ймовірно, лише розширюватиметься.

Про це повідомляє delo.ua. За інформацією джерела, запроваджені ліміти на заправках варіюються від 50 до 100 літрів в одні руки.

Повідомляється, що насамперед обмеження стосуються станцій, розташованих на автомагістралях, які активно використовують водії вантажного транспорту та далекобійники. Через те що різниця між оптовою ціною (при закупівлі з нафтобаз) та роздрібною ціною на АЗС стала мінімальною, для перевізників тепер вигідніше заправлятися безпосередньо на заправках, а не на оптових базах, що створює підвищений попит та дефіцит на окремих об’єктах.

Головною причиною дефіциту називається різке скорочення постачання пального в Україну з Європи. Свою роль у цьому відіграло обміління Дунаю, через що ускладнилася логістика палива. Крім того, ринок країн Перської затоки поки недоступний Україні через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

У компанії "ОККО" частково підтвердили повідомлення — обмеження справді існує, щоправда, лише на продаж дизпалива у каністри (100 літрів).

Додамо, що у липні 2026 року дизельне пальне в Україні значно подорожчало, на початку серпня ця тенденція зберігається.

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Раніше директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів, чи переступить ціна на дизель психологічний бар’єр у 100 грн за літр. На його думку, таке можливо, проте це відбудеться лише за форс-мажору.