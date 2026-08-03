Чому сосиски підозріло виглядають при варінні: експерт пояснив, чи можна їх їсти

Роздута сосиска — ознака хімії чи звичайної рецептури?

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Роздута чи навіть лопнута сосиска під час варіння — ще не привід підозрювати виробника в обмані. Такий "народний тест" радше вказує на особливості рецептури, ніж на небезпечні добавки.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" повідомив маркетолог Володимир Поліщук.

Чому сосиска роздувається або лопається

За словами експерта, сильне збільшення в об'ємі найчастіше означає не наявність "хімії", а те, що виробник застосував систему вологоутримання.

Для цього використовують дозволені харчові інгредієнти:

фосфати;

кухонну сіль;

білкові препарати;

крохмаль;

рослинні харчові волокна або гідроколоїди.

Ці речовини зв'язують воду, тому продукт виходить соковитішим і дешевшим у виробництві — частину дорогого м'яса заміняє вода, яку потрібно утримати.

Звідки береться рожевий колір води

Якщо під час варіння вода набуває рожевого відтінку, це також не обов'язково ознака небезпеки. Найчастіше так вимиваються пігменти м'яса разом із невеликою кількістю нітриту.

Нітрит — стандартний інгредієнт у м'ясопереробці, який формує характерний рожевий колір варених ковбас, адже бліді вироби гірше купують. А ось дуже інтенсивне забарвлення може свідчити про нестійку рецептуру або недостатньо якісний виробничий процес.

Чи можна довіряти цьому тесту

Жодна з цих ознак окремо не дає підстав робити висновок про якість продукту. Хороша сосиска теж може трохи збільшуватися в об'ємі під час нагрівання, а неякісна — зовні поводитися цілком звично.

Набагато більше про реальний склад говорить маркування: високий вміст м'яса, короткий список інгредієнтів і відсутність великої кількості наповнювачів.

Раніше "Телеграф" писав, що в дешевій вареній ковбасі часто присутнє м'ясо механічного обвалювання — продукт із перемелених кісток, шкіри та жиру. Візуально відрізнити таку ковбасу від звичайної практично неможливо, тому єдиний надійний спосіб дізнатися про його наявність — це прочитати склад на упаковці.