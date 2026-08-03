Гороскоп на 4 серпня: Тельцям потрібно прислухатися до інтуїції, а Скорпіонам не варто ризикувати

Астрологи радять знакам Зодіаку приділяти час відпочинку та своїм потребам

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"Телеграф" представляє ваш щоденний гороскоп на завтра, 4 серпня, для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що на вас чекає у вівторок, до чого підготуватися і як провести цей день.

♈ Овен (21 березня — 19 квітня)

Вівторок вимагатиме від вас неймовірної витримки. На роботі можливі незаплановані завдання, які порушать звичний ритм, але ваша енергія дозволить розібратися з ними без зайвих зусиль. В особистому житті не поспішайте робити різких висновків — дайте партнеру висловити свою думку.

♉ Телець (20 квітня — 20 травня)

Відмінний день для вирішення фінансових проблем та планування бюджету. Вам варто прислухатися до інтуїції: вона підкаже, куди краще направити ресурси. Вечір ідеально підійде для спокійного відпочинку чи прогулянки на свіжому повітрі.

♊ Близнюки (21 травня — 20 червня)

День спілкування, креативу та яскравих ідей. Ваші комунікативні навички будуть на висоті, тож будь-які переговори, зустрічі чи обговорення пройдуть успішно. Головне — не розмінюватися на дрібниці, оберіть одну головну ціль на день.

♋ Рак (21 червня — 22 липня)

Завтра вам може знадобитися усамітнення, щоб перевести дух. Не відмовляйте собі: інтровертний настрій допоможе відновити ресурс. У другій половині дня можливі приємні новини, пов’язані із сім’єю чи побутовими питаннями.

♌ Лев (23 липня — 22 серпня)

Ваша харизма у цей день притягуватиме потрібних людей. Зараз гарний момент для презентації своїх ідей, зав’язування корисних знайомств чи роботи в команді. Увечері порадуйте себе чимось приємним – маленький спонтанний подарунок собі неодмінно підніме настрій.

♍ Діва (23 серпня — 22 вересня)

Ваша увага цього дня повністю зміститься на кар’єрні завдання та організаційні питання. Ви легко наведете лад там, де раніше був хаос. Не бійтеся брати на себе відповідальність і проявляти ініціативу — керівництво чи партнери обов’язково оцінять ваш професіоналізм.

♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сприятливий день для навчання, пошуку нової інформації та розширення кругозору. Якщо ви планували розпочати курс або розібратися у складній темі, сміливо беріться до справи. В особистих відносинах переважає гармонія та взаєморозуміння.

♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День вимагає уважності до деталей, особливо у документах та спільних фінансах. Не йдіть на невиправданий ризик та сумнівні авантюри. В емоційному плані день може бути насиченим, але вміння зберігати холодну голову стане вашим головним козирем.

♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Завтра у центрі уваги — партнерство, як ділове, так і особисте. Вам буде легко знайти компроміс навіть у давніх суперечках. Будьте відкриті до діалогу: пропозиція, отримана в другій половині дня, виявиться досить перспективною.

♑ Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Продуктивний день, якщо ви грамотно розподілите навантаження. Складіть чіткий список справ та не відволікайтеся на сторонні розмови. Також варто звернути увагу на самопочуття – невелика розминка чи прогулянка підуть лише на користь.

♒ Водолій (20 січня — 18 лютого)

Творче піднесення та натхнення стануть вашими головними супутниками 4 серпня. Зараз ідеальний момент для нестандартних рішень, хобі та романтичних побачень. Не бійтеся виявляти ініціативу — оточуючі радо підтримають ваші зусилля.

♓ Риби (19 лютого — 20 березня)

Цього дня пріоритетом стануть домашні клопоти та турбота про близьких. Гарний час для того, щоб навести затишок, зайнятися питаннями нерухомості або просто провести теплий вечір із сім’єю. Внутрішній баланс допоможе впоратися з будь-якою дрібною метушнею.

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