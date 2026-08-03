Студентам, батькам і не тільки: кому і коли потрібно міняти основу для відстрочки від мобілізації

В Україні є низка підстав для зміни підстави для відстрочки від мобілізації

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Раніше чоловіки в Україні часто боялися подавати документи, маючи нову або більш надійну підставу для відстрочки від мобілізації, поки діє стара, оскільки був ризик "зависнути в повітрі" на час розгляду та потрапити під призов. Проте це змінилось, оскільки Кабмін внормував питання і тепер старий статус зберігається до офіційного рішення щодо нового.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. У відомстві припускають, що це може знизити страх перед бюрократичними процедурами.

Згідно з Постановою Кабінету міністрів України № 560, що регламентує порядок призову та оформлення відстрочок, переоформлення або зміна підстав для відстрочки потрібні у двох основних випадках: коли стара підстава зникає або коли з'являється нова.

У яких випадках потрібно або має сенс переоформлювати відстрочку?

Зміна життєвих/сімейних обставин

Якщо людина вже має відстрочку, але в житті сталася подія, яка дає інше право на неї. А нова підстава може давати більш тривалий термін відстрочки або бути безстроковою, на відміну від тимчасової основи.

Народження третьої дитини (перехід з іншої підстави на статус багатодітного батька).

Оформлення догляду чи опіки над близьким родичем з інвалідністю (І чи ІІ групи).

Отримання інвалідності самим військовозобов'язаним.

Загибель чи зникнення безвісти близького родича під час участі у бойових діях.

Завершення чи зміна статусу навчання

Студентська відстрочка — одна з найдинамічніших, оскільки прив'язана до довідок з ЄДЕБО та навчальних циклів.

Перехід на наступний ступінь освіти . Наприклад, закінчив бакалаврат і вступив на магістратуру (або з магістратури до аспірантури). При цьому змінюється період навчання, тому потрібно подавати нові документи на відстрочку за послідовним рівнем освіти.

. Наприклад, закінчив бакалаврат і вступив на магістратуру (або з магістратури до аспірантури). При цьому змінюється період навчання, тому потрібно подавати нові документи на відстрочку за послідовним рівнем освіти. Зміна спеціальності/переведення. Якщо під час переведення змінюються дані в ЄДЕБО, оновлюється та довідка, що це підтверджує.

Зміна місця роботи чи статусу бронювання

Зміна роботодавця. У разі звільнення з критично важливого підприємства бронь анулюється. При переході на нове критично важливе підприємство оформляється нова броня.

Перехід із бронювання на "законну" відстрочку. Якщо за час дії броні у чоловіка виникла інша підстава (наприклад, догляд за хворим батьком), надійніше оформити особисту відстрочку через ТЦК або "Резерв+", щоб не залежати від рішень роботодавця.

Планове закінчення терміну дії поточної відстрочки

Більшість відстрочок (особливо щодо бронювання або указу про мобілізацію) видаються на певний термін (наприклад, на період дії указу Президента про мобілізацію — 90 днів, або на термін навчання/контракту).

Продовження за тією самою підставою. За 1–2 тижні до закінчення строку військовозобов'язаний повинен подати заяву та свіжі документи на продовження відстрочки з тієї ж причини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть змінити правила проходження ВЛК і не тільки.