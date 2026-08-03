Гороскоп на 4 августа: Тельцам нужно прислушаться к интуиции, а Скорпионам не стоит рисковать

Астрологи советуют знакам Зодиака уделять время отдыху и своим потребностям

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"Телеграф" представляет ваш ежедневный гороскоп на завтра, 4 августа, для всех знаков Зодиака. Узнайте, что вас ждет во вторник, к чему подготовиться и как провести этот день.

♈ Овен (21 марта — 19 апреля)

Вторник потребует от вас невероятной выдержки. На работе возможны незапланированные задачи, которые нарушат привычный ритм, но ваша энергия позволит разобраться с ними без лишних усилий. В личной жизни не спешите делать резких выводов — дайте партнеру высказать свою точку зрения.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая)

Отличный день для решения финансовых проблем и планирования бюджета. Вас стоит прислушаться к интуиции: она подскажет, куда лучше направить ресурсы. Вечер идеально подойдет для спокойного отдыха дома или прогулки на свежем воздухе.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня)

День общения, креатива и ярких идей. Ваши коммуникативные навыки будут на высоте, поэтому любые переговоры, встречи или обсуждения пройдут успешно. Главное — не размениваться на мелочи, выберите одну главную цель на день.

♋ Рак (21 июня — 22 июля)

Завтра вам может потребоваться уединение, чтобы перевести дух. Не отказывайте себе в этом: интровертный настрой поможет восстановить ресурс. Во второй половине дня возможны приятные новости, связанные с семьей или бытовыми вопросами.

♌ Лев (23 июля — 22 августа)

Ваша харизма в этот день будет притягивать нужных людей. Сейчас хороший момент для презентации своих идей, завязывания полезных знакомств или работы в команде. Вечером порадуйте себя чем-то приятным — маленький спонтанный подарок себе непременно поднимает настроение.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше внимание в этот день полностью сместится на карьерные задачи и организационные вопросы. Вы легко наведете порядок там, где раньше был хаос. Не бойтесь брать на себя ответственность и проявлять инициативу — руководство или партнеры обязательно оценят ваш профессионализм.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября)

Благоприятный день для учебы, поиска новой информации и расширения кругозора. Если вы планировали начать курс или разобраться в сложной теме, смело беритесь за дело. В личных отношениях преобладает гармония и взаимопонимание.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День требует внимательности к деталям, особенно в документах и совместных финансах. Не идите на неоправданный риск и сомнительные авантюры. В эмоциональном плане день может быть насыщенным, но умение сохранять холодную голову станет вашим главным козырем.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Завтра в центре внимания — партнерство, как деловое, так и личное. Вам будет легко найти компромисс даже в давних спорах. Будьте открыты к диалогу: предложение, полученное во второй половине дня, окажется весьма перспективным.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января)

Продуктивный день, если вы грамотно распределите нагрузки. Составьте четкий список дел и не отвлекайтесь на посторонние разговоры. Также стоит обратить внимание на самочувствие — небольшая разминка или прогулка пойдут только на пользу.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля)

Творческий подъем и вдохновение станут вашими главными спутниками 4 августа. Сейчас идеальный момент для нестандартных решений, хобби и романтических свиданий. Не бойтесь проявлять инициативу — окружающие с радостью поддержат ваши усилия.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В этот день приоритетом станут домашние хлопоты и забота о близких. Хорошее время для того, чтобы навести уют, заняться вопросами недвижимости или просто провести теплый вечер с семьей. Внутренний баланс поможет справиться с любой мелкой суетой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых удачливых и счастливых знаках цыганского гороскопа. Узнайте, кто они и в чем их сила.