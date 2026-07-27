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LAUD і TAYANNA стали тренерами з вокалу оновленої "Фабрики зірок"

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Виконавці LAUD та TAYANNA будуть коучами по вокалу для учасників "Фабрики зірок" Новина оновлена 27 липня 2026, 20:47
Виконавці LAUD та TAYANNA будуть коучами по вокалу для учасників "Фабрики зірок". Фото https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

Прем’єра чекає на глядачів вже цієї осені

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Платформа SWEET.TV продовжує розкривати карти масштабного перезапуску "Фабрики зірок". Шоу нової доби – це сучасна музична академія. Тут майбутні self-made артисти навчатимуться у найкращих професіоналів країни: від стилістів, хореографів та акторів до спортивних тренерів та вокальних коучів.

Про це повідомляє прес-служба проекту.

Оновлений проект створює простір, де молоді виконавці отримають не лише вихід на велику сцену, а й реальні практичні інструменти для побудови довгострокової кар’єри у діджітал-ері. За вокальне становлення та фірмове звучання нових фабрикантів відповідатимуть одні з найяскравіших та найталановитіших представників української сцени – співаки, автори пісень та композитори LAUD і TAYANNA.

  • LAUD: "Моє завдання – зняти з музикантів блоки та навчити не боятися своєї унікальності"

Для співака та композитора LAUD участь у проекті у ролі тренера з вокалу – це особливий та символічний крок, адже "Фабрика зірок" була частиною його дитинства та перших музичних мрій.

Для мене, як і для багатьох, "Фабрика зірок" – це легендарне шоу, яке ми дивилися в дитинстві. Я вже тоді активно займався музикою, співав і, звичайно, мріяв колись стати частиною цієї історії. І коли мене запросили як викладача з вокалу, я зрозумів, що це ідеальне місце для мене сьогодні. Вокальний коучинг – це моя друга пристрасть. Я отримую неймовірний кайф, коли можу направити талановитих людей, дати їм техніку, знання та допомогти здобути власне звучання

ділиться LAUD

За словами артиста, його головним фокусом буде – органічність, самобутність та створення фірмового саунду, який зможе конкурувати як в Україні, так і за кордоном.

Нова "Фабрика" — це не про застарілі рамки і не про прагнення просто "потрапити в тренди". Це про артистів, які дивують своєю унікальністю. Не має значення, в якому стилі ти працюєш — важливо, чи ти в цьому органічний. Кожна людина має приховану унікальність, і наше завдання – знайти її, підсвітити сильні сторони та додати цікаві вокальні фішки.

підкреслює LAUD

Лауд, Фабрика зірок
LAUD став вокальним тренером на "Фабриці зірок". Фото: https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/
  • TAYANNA: "Просто добре співати замало — важливо мати правильну психологічну підготовку"

Пліч-о-пліч з вокалістами працюватиме і TAYANNA — співачка і композиторка, яка знає все про лаштунки великих і масштабних проектів і готова передати свій досвід молодим артистам. Артистка переконана, що для побудови успішної кар’єри вокальних даних мало — не менш важливою є внутрішня стійкість.

На моєму життєвому шляху було багато вокальних конкурсів, які я пройшла сама, а також досвід створення конкурсів та написання пісень. Тому мені здається, що я маю достатньо знань, якими я можу поділитися з учасниками. Адже просто добре співати мало – важливо мати правильну внутрішню та психологічну підготовку. І я дуже рада приєднатися до такої команди, тому що неймовірно скучила за Аланчиком

відзначає TAYANNA

TAYANNA, Таяна, Фабрика зірок
TAYANNA також стала вокальною тренеркою на "Фабриці зірок". Фото: https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

Оновлена "Фабрика зірок" від SWEET.TV – унікальний творчий простір для становлення нових імен української сцени, де голос – це лише початок, а справжня харизма та індивідуальність стануть запорукою успіху артистів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суддя "Фабрики зірок" Іван Клименко став членом академії Grammy.

Теги:
#Фабрика зірок #TAYANNA #LAUD