Злетять не тільки ціни: що чекає українців через масовані удари по складах бізнес-гігантів

Бізнес не зупиняється — він адаптується до війни

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Після серії ударів по складах "Епіцентру", ROZETKA, Нової пошти та інших компаній український бізнес знову перебудовує логістичні ланцюги. Це допомагає уникнути масштабного дефіциту, але не виключає локальних перебоїв і додаткових витрат.

Російські удари по складах і логістиці мають чітку мету — перерізати артерії української економіки, втім для бізнесу такий виклик не новий. "Телеграф" пояснює, які наслідки можуть бути в атак РФ.

Від початку 2026 року Росія атакувала близько 30 разів — пошкоджені склади, логістичні центри. 5 липня ROZETKA повідомляє про знищення найбільшого складського комплексу, згоріло виробництво кераміки "Епіцентру", а Нова пошта під ударами систематично, від відділень до великих центрів.

Наслідки удару по складам ROZETKA / Фото: Iryna Chechotkina у Фейсбуці

За понад чотири роки повномасштабної війни ритейлери та логістичні оператори були змушені повністю перебудувати свої ланцюжки постачання. Постраждалі компанії після атак швидко перенаправляють постачання, щоб не допустити дефіциту товарів і затримок доставки. Водночас бізнес змінює саму модель логістики.

Як пояснює комерційний директор Alterra Group Геннадій Гриненко, компанії дедалі частіше відмовляються від одного центрального складу на користь кількох регіональних майданчиків. "Замість того, щоб тримати все в Києві, як це було до 2022 року, вони один великий склад ділять на різні регіони: тепер у них є, наприклад, менший склад у Києві, склад у Львові і, наприклад, у Дніпрі", — зазначає він.

Подібним шляхом рухається і Нова пошта. Співвласник групи компаній NOVA Володимир Поперешнюк після серії ударів по об'єктах компанії прямо назвав головний принцип виживання бізнесу під обстрілами. "Перший крок — розосередження. Ми постійно збільшуємо кількість точок присутності. На кожне закрите через обстріли відділення відкриваємо нові", — зазначив він. Другим елементом стала швидкість обробки вантажів та перехід до моделі just-in-time. За словами Поперешнюка, "менше зберігати — означає швидше перевозити. Чим менше часу посилка перебуває на терміналі, тим менше у неї ризиків".

Не концентруйте ризики. Не тримайте великі запаси в одному місці. Будуйте систему, яка може швидко перебудовуватися. Володимир Поперешнюк, співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта)

Що удари Росії по логістиці означають для українців

Компанії стараються мінімізувати наслідки, тож тотального дефіциту товарів, найімовірніше, не буде. Наприклад, після знищення одного з найбільших розподільчих центрів у Дніпрі, "АТБ" швидко перебудувала логістичні ланцюги, залучила інші склади та задіяла власний автопарк із понад 700 вантажівок.

Однак певні наслідки для покупців усе ж можуть бути відчутними. По-перше, доставка товарів з інтернет-магазинів може займати більше часу. Якщо раніше багато замовлень доставлялися вже наступного дня зі складів столичного регіону, то тепер частіше доведеться чекати два-три дні, оскільки товар може їхати із західних, центральних областей або навіть з-за кордону. Туди, зокрема, переміщує виробництво керамічної плитки мережа "Епіцентр".

Проте, можливі локальні перебої з окремими категоріями продукції. У "АТБ" підтвердили, що після нещодавніх атак на Харківщині деякі магазини тимчасово зіткнулися зі зменшенням запасів окремих товарів. Йдеться переважно про некритичні категорії — чипси, горішки, окремі види соків та напоїв. У компанії наголошують, що "ситуація з поставками продуктів до магазинів мережі цілком контрольована", а проблеми мають локальний характер.

Ще один наслідок — поступове зростання логістичних витрат. Утримання кількох складів замість одного великого центру, дублювання маршрутів, резервні потужності та додаткові перевезення збільшують собівартість доставки. Зрештою частина цих витрат неминуче буде закладена у кінцеву ціну товарів.

Наслідки удару по "Епіцентру"/ Фото: facebook.com/epicentrkua

Які кроки робить уряд

Після масованого обстрілу в ніч на 5 серпня, прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд організовує зустріч із підприємцями: "Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки отримало відповідні доручення".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Нова пошта попередила — через результати російських атак можуть затримуватися посилки. З власниками знищених — компанія зв'язується.