У Росії підірвали головного "Упиря". Чим він відомий і як відзначився у війні проти України
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Ткачук — затятий прихильник війни проти України
Під Єкатеринбургом (Росія) підірвали генерального директора "Уралдронзаводу" Володимира Ткачука. Вибуховий пристрій був закладений під його Mercedes-Benz.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Внаслідок вибуху загинув водій-охоронець Володимира, сам Ткачук перебуває у реанімації у тяжкому стані.
За інформацією джерела, інцидент стався у селищі Великий Істок Сисертського округу поблизу Єкатеринбургу.
Автомобіль повністю знищений внаслідок детонації та подальшої пожежі. У зв’язку з подією порушено кримінальну справу за статтею про замах на вбивство, на місці працюють фахівці-криміналісти та екстрені служби.
Ткачук відомий тим, що є одним із розробників дрона "Упир", який виробляється на "Уралдронзаводі". Крім того, він вів Telegram-канал "Повернутые на войне" з аудиторією, що перевищує 600 тисяч підписників, де виправдовував удари по Україні та вихваляв дії російських окупантів. Крім цього Володимир регулярно брав участь в етерах федеральних пропагандистських ток-шоу.
"Упир" є бойовим FPV-дроном квадрокоптерного типу. Управління дроном здійснюється через VR-окуляри та сенсорну рукавичку, що забезпечує оператору ефект присутності та тактильний зворотний зв’язок, що значно підвищує точність та якість пілотування.
Нагадаємо, внаслідок вибуху в московському ресторані Balzi Rossi 1 серпня тяжкі поранення могла отримати дочка командувача повітряно-космічними силами Росії Олександра Чайка — Марія. Також ймовірною жертвою міг стати її чоловік.