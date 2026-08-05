У Росії підірвали головного "Упиря". Чим він відомий і як відзначився у війні проти України

Ткачук — затятий прихильник війни проти України

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Під Єкатеринбургом (Росія) підірвали генерального директора "Уралдронзаводу" Володимира Ткачука. Вибуховий пристрій був закладений під його Mercedes-Benz.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Внаслідок вибуху загинув водій-охоронець Володимира, сам Ткачук перебуває у реанімації у тяжкому стані.

За інформацією джерела, інцидент стався у селищі Великий Істок Сисертського округу поблизу Єкатеринбургу.

Селище Великий Істок на карті світу

Автомобіль повністю знищений внаслідок детонації та подальшої пожежі. У зв’язку з подією порушено кримінальну справу за статтею про замах на вбивство, на місці працюють фахівці-криміналісти та екстрені служби.

Під Єкатеринбургом підірвали авто Володимира Ткачука/Фото: Mash

Під Єкатеринбургом підірвали авто Володимира Ткачука/Фото: SHOT

Під Єкатеринбургом підірвали авто Володимира Ткачука/Фото: SHOT

Ткачук відомий тим, що є одним із розробників дрона "Упир", який виробляється на "Уралдронзаводі". Крім того, він вів Telegram-канал "Повернутые на войне" з аудиторією, що перевищує 600 тисяч підписників, де виправдовував удари по Україні та вихваляв дії російських окупантів. Крім цього Володимир регулярно брав участь в етерах федеральних пропагандистських ток-шоу.

"Упир" є бойовим FPV-дроном квадрокоптерного типу. Управління дроном здійснюється через VR-окуляри та сенсорну рукавичку, що забезпечує оператору ефект присутності та тактильний зворотний зв’язок, що значно підвищує точність та якість пілотування.

Дрон "Упир"/Фото: cyclowiki

Нагадаємо, внаслідок вибуху в московському ресторані Balzi Rossi 1 серпня тяжкі поранення могла отримати дочка командувача повітряно-космічними силами Росії Олександра Чайка — Марія. Також ймовірною жертвою міг стати її чоловік.