Заважає отримати бронь: в "Резерв+" може з'явитися помилковий штраф

З цим може зіткнутися кожен українець

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Користувачі "Резерв+" можуть зіткнутися з помилковими штрафами або неправильними даними в застосунку. Через такі неточності у деяких випадках виникають проблеми з оформленням бронювання.

Юристи зазначають, що такі проблеми можуть виникати через автоматичне перенесення старих даних із різних державних реєстрів. Якщо інформація колись була внесена з помилкою або людина змінювала місце проживання, у системі можуть залишатися некоректні відомості.

Окрема проблема — штрафи, які з’явилися через багато років після можливого порушення. За словами юристів, у таких випадках строки притягнення до адміністративної відповідальності можуть бути вже пропущені, однак запис у системі все одно здатен впливати на статус людини.

Щоб виправити ситуацію, є кілька варіантів. Один із них — сплатити штраф через застосунок "Резерв+", проте юристи попереджають, що це не завжди гарантує остаточне вирішення проблеми.

Оплата штрафа через "Резерв+". Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Інший спосіб — звернутися до територіального центру комплектування із заявою про виправлення помилкових даних у реєстрі "Оберіг". Також можна оскаржити незаконні записи через суд, якщо інші способи не дали результату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися правила мобілізації з 1 серпня — хто більше не має права на відстрочку та кому потрібно звернутися до ТЦК.