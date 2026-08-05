Розмова, заради якої іноземна журналістка приїхала до Харкова, розійшлася всіма соцмережами

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Інтерв’ю командира Третього армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького американській блогерці Лорі Лумер стало одним з лідерів українського ютубу за останній час — випереджає його хіба що тільки інтерв'ю ексміністра оборони Михайла Федорова.

Тільки за перший день відео розмови з Білецьким зібрало майже 627 тисяч переглядів.

"Інтерв’ю з Білецьким справді вийшло зразковим. Не лише тому, що генерал мав спокійні аргументовані відповіді на всі питання авторки, а й через саму Лумер. Вона здивувала обізнаністю і назагал поводилася як притомна журналістка, а не екзальтована блогерка, чого в принципі також можна було очікувати. Вона, до речі, заради розмови з Білецьким приїхала до Харкова, що варто окремої поваги", — пише "Детектор медіа".

"Телеграф" підготував для вас ключові тези з інтерв'ю, які найбільше розійшлися мережею:

Білецький зосереджений на війні, а не на політиці. Він категорично проти виборів під час війни.

"Я проти будь-яких виборів під час війни. Українське суспільство, як і американське досить поляризоване і це може позначитися на нашій обороноздатності. Що стосується подальшого свого шляху, я не кокетую, не граю, але я собі дав слово, що до кінця війни — я військовий і зосереджений виключно на результаті і перемозі і на виживанні моїх солдатів.

Коли війна закінчиться, тоді і будемо вирішувати що робити далі, але безумовно, хочеться, щоб наша країна стала кращою, наша країна стала поважнішою, багатшою, бо це, мабуть, наш спільний борг перед тими, хто загинув".

⁠Для Білецького життя людей — надважливе.

"Я б звернув увагу на ще одну складову — безцінний або дуже дорогий актив України — це бойовий досвід 21 сторіччя. Для простого прикладу він стосується кожної частини військової справи. Американська тактична медицина яка рятує людей базується на принципі "золотої години". Цьому року медики 3 ОШБР виграли перше місце на конференції ССО США з тактичної медицини, — з іншим підходом, який вже не говорить про "золоту годину". І фактично досвід є безцінний, створювати його на полігонах — це мільярди доларів".

Нацизм — це страшилка. Сформувалась нова генерація націоналістів. Переважно російськомовний Харків дав більше всього військових в "Азов".

"Давайте скажемо відверто. Нацизм перетворився в найбільш страшний лейбл, найбільшу страшилку 21-го сторіччя. І назвати тебе нацистом можуть з будь-якого приводу. І я думаю, що консервативні люди Заходу повинні це відчувати на собі більше, ніж будь-хто на планеті Земля. Ні національність, ні раса, ні релігія не зроблять тебе захищеним від ярлика нациста".

Білецький говорить про нацизм як штучний пропагандистський інструмент кремля, і нібито саме від нацистів окупанти збиралися звільняти схід України. Тоді як:

"З самого початку АЗОВ майже повністю складався з бійців зі Східної України, Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей. Харків і зараз є на 90%, мабуть, російськомовним містом, яке дало найбільшу кількість солдат і добровольців у співвідношенні з іншими областями України".

Третій армійський корпус утримує смугу в 160 км фронту. Не просто утримує, а почав відновлювати території

"Я завжди порівнюю армію з оркестром. Всі повинні грати в унісон, і нічого не повинно вибиватися або відставати. Справді, коли ми прийняли всю смугу в 160 кілометрів, Україна втрачала десятки кілометрів, близько 60 кілометрів на місяць на цій ділянці. Це було рік і два місяці тому. Дев'ять місяців тому ми повністю припинили просування противника, і зараз ми просуваємось на деяких ділянках, тобто не тільки не втрачаємо, але і відновлюємо деякі території.

За рік ми підготували декілька тисяч сержантів для корпусу, що різко змінило ефективність. Сюди ж треба добавити і повну зміну принципів бойової підготовки… Ми – найбільший корпус на планеті по використанню безпілотних систем, як наземних, так і повітряних. Але треба чітко розуміти, що в будь-якому разі ефективність залежить не від кількості пілотів або кількості дронів, а в першу чергу від системи управління і системи планування".

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", раніше Білецький також розповідав, як Україна може перемогти Росію.