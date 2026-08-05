Інтерв'ю Білецького в лідерах Ютубу: найсильніші заяви про "Азов", Харків та вибори
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Розмова, заради якої іноземна журналістка приїхала до Харкова, розійшлася всіма соцмережами
Інтерв’ю командира Третього армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького американській блогерці Лорі Лумер стало одним з лідерів українського ютубу за останній час — випереджає його хіба що тільки інтерв'ю ексміністра оборони Михайла Федорова.
Тільки за перший день відео розмови з Білецьким зібрало майже 627 тисяч переглядів.
"Інтерв’ю з Білецьким справді вийшло зразковим. Не лише тому, що генерал мав спокійні аргументовані відповіді на всі питання авторки, а й через саму Лумер. Вона здивувала обізнаністю і назагал поводилася як притомна журналістка, а не екзальтована блогерка, чого в принципі також можна було очікувати. Вона, до речі, заради розмови з Білецьким приїхала до Харкова, що варто окремої поваги", — пише "Детектор медіа".
"Телеграф" підготував для вас ключові тези з інтерв'ю, які найбільше розійшлися мережею:
Білецький зосереджений на війні, а не на політиці. Він категорично проти виборів під час війни.
"Я проти будь-яких виборів під час війни. Українське суспільство, як і американське досить поляризоване і це може позначитися на нашій обороноздатності. Що стосується подальшого свого шляху, я не кокетую, не граю, але я собі дав слово, що до кінця війни — я військовий і зосереджений виключно на результаті і перемозі і на виживанні моїх солдатів.
Коли війна закінчиться, тоді і будемо вирішувати що робити далі, але безумовно, хочеться, щоб наша країна стала кращою, наша країна стала поважнішою, багатшою, бо це, мабуть, наш спільний борг перед тими, хто загинув".
Для Білецького життя людей — надважливе.
"Я б звернув увагу на ще одну складову — безцінний або дуже дорогий актив України — це бойовий досвід 21 сторіччя. Для простого прикладу він стосується кожної частини військової справи. Американська тактична медицина яка рятує людей базується на принципі "золотої години". Цьому року медики 3 ОШБР виграли перше місце на конференції ССО США з тактичної медицини, — з іншим підходом, який вже не говорить про "золоту годину". І фактично досвід є безцінний, створювати його на полігонах — це мільярди доларів".
Нацизм — це страшилка. Сформувалась нова генерація націоналістів. Переважно російськомовний Харків дав більше всього військових в "Азов".
"Давайте скажемо відверто. Нацизм перетворився в найбільш страшний лейбл, найбільшу страшилку 21-го сторіччя. І назвати тебе нацистом можуть з будь-якого приводу. І я думаю, що консервативні люди Заходу повинні це відчувати на собі більше, ніж будь-хто на планеті Земля. Ні національність, ні раса, ні релігія не зроблять тебе захищеним від ярлика нациста".
Білецький говорить про нацизм як штучний пропагандистський інструмент кремля, і нібито саме від нацистів окупанти збиралися звільняти схід України. Тоді як:
"З самого початку АЗОВ майже повністю складався з бійців зі Східної України, Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей. Харків і зараз є на 90%, мабуть, російськомовним містом, яке дало найбільшу кількість солдат і добровольців у співвідношенні з іншими областями України".
Третій армійський корпус утримує смугу в 160 км фронту. Не просто утримує, а почав відновлювати території
"Я завжди порівнюю армію з оркестром. Всі повинні грати в унісон, і нічого не повинно вибиватися або відставати. Справді, коли ми прийняли всю смугу в 160 кілометрів, Україна втрачала десятки кілометрів, близько 60 кілометрів на місяць на цій ділянці. Це було рік і два місяці тому. Дев'ять місяців тому ми повністю припинили просування противника, і зараз ми просуваємось на деяких ділянках, тобто не тільки не втрачаємо, але і відновлюємо деякі території.
За рік ми підготували декілька тисяч сержантів для корпусу, що різко змінило ефективність. Сюди ж треба добавити і повну зміну принципів бойової підготовки… Ми – найбільший корпус на планеті по використанню безпілотних систем, як наземних, так і повітряних. Але треба чітко розуміти, що в будь-якому разі ефективність залежить не від кількості пілотів або кількості дронів, а в першу чергу від системи управління і системи планування".
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", раніше Білецький також розповідав, як Україна може перемогти Росію.